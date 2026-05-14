LIVE Eurovision 2026, semifinala 2. Alexandra Căpitănescu a făcut senzație!
Data publicării: 14 Mai 2026

LIVE Eurovision 2026, semifinala 2. Alexandra Căpitănescu a făcut senzație!
Autor: Loredana Iriciuc

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google


România intră în această seară în competiția Eurovision 2026, odată cu desfășurarea celei de-a doua semifinale organizate la Viena. Alexandra Căpitănescu, artista care reprezintă țara noastră cu melodia „Choke Me”, va avea poziția a treia în concurs.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE...

UPDATE 22:17

Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă.

UPDATE 22:05

Ordinea țărilor care vor intra în concurs:

  • Bulgaria
  • Azerbaijan
  • România
  • Luxemburg
  • Cehia
  • Armenia
  • Elveția
  • Cipru
  • Letonia
  • Danemarca
  • Australia
  • Ucraina
  • Albania
  • Malta
  • Norvegia

Prima semifinală Eurovision a avut loc marți. Zece state au obținut deja calificarea în finala Eurovision Song Contest 2026. Ultimul act al competiției este programat sâmbătă, 16 mai, iar pe scenă vor ajunge 25 de țări. 

Statele care contribuie cel mai mult la finanțarea concursului, respectiv Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, au locurile asigurate direct în finală, împreună cu Austria, țara gazdă.

România participă joi seară în a doua semifinală și va concura cu numărul 03. Alexandra Căpitănescu va urca pe scena arenei Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa, pentru interpretarea piesei „Choke Me”.

Show-ul începe la ora 22:00, ora României. 

