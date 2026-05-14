Cum au reușit elevii români să cucerească Statele Unite. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca: „Ministerul Educației vine cu politicile, dar implementarea este în teritoriu”

Această performanță fabuloasă este o dovadă a potențialului uriaș pe care îl are școala românească în domenii tehnologice de vârf. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, subliniază în cadrul emisiunii DC Edu, moderată de Sorin Ivan, importanța recunoașterii acestui concurs de către minister, chiar dacă face parte din cele șase competiții internaționale finanțate prin organizații non-guvernamentale și nu direct de la bugetul de stat.

Ministerul a considerat că acest concurs îndeplinește „toate condițiile de rigurozitate a performanței” și le-a inclus astfel alături de celelalte competiții de top.

„Nu suntem doar o piață de consum”: Mesajul puternic al noilor campioni

Acest succes fulminant depășește granițele unei simple victorii la un concurs școlar. Tinerii olimpici ne-au făcut mândri la nivel național și internațional, dar, mai ales, au transmis un mesaj societății și lumii întregi. Așa cum a declarat prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, acești copii ne demonstrează „că avem potențial, că România totuși nu este doar ce se spune și ce vor unii să inducă ca și opinii în spațiul public”.

Elevii români ne arată că țara noastră „nu este doar o piață de consum, o piață de forță de muncă, ci vedem că livrează inovație, livrează tehnologie”.

Reușita lor nu este privită exclusiv prin prisma tehnologiei. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca atrage atenția că acest rezultat validat internațional este, de fapt, o reușită complexă care validează „partea de gândire critică, partea de interdisciplinaritate, partea de educație chiar pentru valori”. Este un triumf al minții și al muncii în echipă, care redefinește perspectiva pe care tinerii români o au asupra propriului lor viitor.

Descentralizarea excelenței: Inteligența s-a născut și la Brăila, Focșani sau Buzău

Un aspect absolut remarcabil al acestui succes este faptul că geniile roboticii nu provin exclusiv din Capitală. Acest detaliu arată că inteligența și performanța sunt uniform distribuite în țară. La acest campionat mondial, în care elevii noștri s-au confruntat cu mari puteri în domeniu, campioana mondială este o echipă din Brăila. Podiumul a fost completat cu mândrie tot de echipe românești: locul doi a fost adjudecat de elevi din Buzău, locul trei a mers la București, iar locul patru a fost câștigat de o echipă din Focșani.

Faptul că aurul mondial a plecat spre Brăila atestă că politicile de echitate în educație și programele Ministerului, implementate riguros de inspectoratele școlare județene, au un impact pe termen lung.

„Modestia vine din faptul că Ministerul Educației vine cu politicile, dar implementarea este în teritoriu”, precizează prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, subliniind că sinergia dintre autoritățile centrale, cadrele didactice și directorii de școli creează acel cadru fecund în care valorile se pot ridica natural.