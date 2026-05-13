Percheziții de amploare în Constanța. Parchetul General vizează procurori și instituții publice, într-un dosar de corupție

Parchetul General a efectuat, miercuri, 13 percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi infracţiuni de corupţie, printre care şi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Sunt vizați și doi procurori, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Comunicatul Parchetului General

"În cursul zilei de astăzi, 13 mai 2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală au coordonat punerea în executare a 13 mandate de percheziţie domiciliară. Percheziţiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor instituţii publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie, comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026. În cadrul acestor activităţi sunt vizate mai multe persoane, faţă de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracţională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte şi participaţia fiecăreia dintre acestea", a transmis Parchetul General într-un comunicat.

Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Ştefan, vizați în dosar

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile s-au desfășurat şi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. În dosar sunt vizaţi procurorii Teodor Niţă şi Gigi Ştefan.

Gigi Ştefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar Teodor Niţă a fost subordonatul acestuia.

Teodor Niţă şi Gigi Ştefan au apărut la un moment dat în dosarul fostului şef al CNAS, Cristian Duţă. Judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu, care l-au condamnat pe Duţă, au dezvăluit în motivarea sentinţei că cei doi procurori au vrut să-l ajute pe fostul şef al CNAS să scape de dosar.