DCNews Lifestyle Chef: „Așa elimin bacteriile din căpșuni în 3 secunde și le prelungesc prospețimea timp de câteva zile”
Data publicării: 13 Mai 2026

Autor: Loredana Iriciuc

Chef: „Așa elimin bacteriile din căpșuni în 3 secunde și le prelungesc prospețimea timp de câteva zile" / FOTO: magnific.com @akophotography

Căpșunile sunt printre cele mai apreciate fructe ale primăverii, însă sunt și unele dintre cele mai sensibile. În doar câteva zile își pot pierde fermitatea, pot dezvolta mucegai și ajung rapid la gunoi.

În acest context, cheful Jordi Cruz a prezentat un truc care a devenit viral și care promite să prelungească semnificativ prospețimea căpșunilor, notează recetas.elperiodico.com.

Celebrul bucătar din Manresa, care are peste două milioane de urmăritori pe Instagram, este cunoscut pentru rolul său de jurat în emisiunea MasterChef și pentru restaurantul ABaC, distins cu stele Michelin.

Acesta a explicat pe rețelele sociale cum pot fi eliminate bacteriile de pe căpșuni în doar câteva secunde. Sfaturile sale răspund unei preocupări frecvente din multe locuințe: cum poți păstra alimentele proaspete mai mult timp și cum poți reduce risipa alimentară.

Trucul șocului termic pentru păstrarea căpșunilor proaspete

Metoda propusă de Jordi Cruz este surprinzător de ușoară. Aceasta presupune supunerea căpșunilor unui șoc termic foarte scurt:

  1. Scufundă căpșunile timp de trei secunde în apă clocotită.
  2. Mută-le imediat într-un recipient cu apă rece sau cu gheață.
  3. Usucă-le cu grijă folosind hârtie absorbantă.
  4. Păstrează-le în frigider, într-un recipient uscat.

Chef: „Așa elimin bacteriile din căpșuni în 3 secunde și le prelungesc prospețimea timp de câteva zile”

FOTO: magnific.com @natalyreginaamaral

Potrivit chef-ului Jordi Cruz, contactul foarte scurt cu apa fierbinte elimină o mare parte dintre bacteriile, mucegaiurile și microorganismele aflate pe suprafața fructelor. Acestea sunt principalele cauze ale alterării căpșunilor și ale apariției petelor moi sau înnegrite.

Trecerea imediată prin apă rece oprește efectul căldurii și împiedică pierderea texturii. Rezultatul este o fructă care rămâne proaspătă mai multe zile, fără produse suplimentare sau conservanți.

Explicația tehnică

Deși trucul a devenit popular datorită rețelelor sociale, acesta are o explicație tehnică. Aplicarea căldurii pentru un timp foarte scurt poate reduce încărcătura microbiană de la suprafața alimentului fără să îl afecteze. Acest principiu este folosit și în industria alimentară, în procesele de igienizare a fructelor și legumelor.

Prin eliminarea unei părți dintre microorganismele prezente pe coaja căpșunilor, apariția mucegaiului și procesul de descompunere sunt întârziate. În plus, uscarea ulterioară este necesară, deoarece umiditatea favorizează dezvoltarea ciupercilor.

Potrivit lui Jordi Cruz, această metodă permite păstrarea căpșunilor în stare bună timp de patru până la cinci zile. Este o îmbunătățire importantă față de durata obișnuită de păstrare, care în multe locuințe nu depășește 48 de ore.

Beneficiile căpșunilor: vitamine, antioxidanți și fibre

Dincolo de modul în care sunt păstrate, căpșunile se remarcă prin valoarea lor nutritivă. Sunt bogate în vitamina C, antioxidanți și compuși fenolici care ajută organismul să combată stresul oxidativ.

Organizații precum Food and Agriculture Organization arată că este important să mănânci fructe proaspete. În cazul căpșunilor, conținutul redus de calorii și aportul ridicat de fibre le transformă într-un aliment important pentru persoanele care își doresc o dietă sănătoasă.

Căpșunile conțin și flavonoide, asociate cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. În plus, contribuie la hidratare datorită conținutului mare de apă. Consumul regulat este asociat și cu o digestie mai bună și cu un aport constant de micronutrienți importanți.

Reducerea risipei alimentare, adevăratul obiectiv

Risipa alimentară este o preocupare tot mai mare în Europa. O parte importantă a alimentelor se pierde în locuințe din cauza păstrării necorespunzătoare. Mulți oameni cumpără o caserolă și o pierd în doar câteva zile. Din acest motiv, soluțiile au un impact atât de mare.

Un gest minim poate însemna câteva zile în plus în care fructele pot fi consumate. Acest lucru produce un efect important atât din punct de vedere economic, cât și asupra mediului.

În acest sens, trucul pentru păstrarea căpșunilor este mai mult decât un conținut viral. Este un exemplu despre cum gastronomia de înalt nivel poate oferi soluții practice pentru casă și poate avea un impact direct asupra vieții de zi cu zi.

