Nu mânca un cartof cu părți verzi! Ce s-ar putea întâmpla în organismul nostru în cazul în care îl consumăm
Nu mânca un cartof cu părți verzi! Ce s-ar putea întâmpla în organismul nostru în cazul în care îl consumăm
Autor: Loredana Iriciuc

Nu mânca un cartof cu părți verzi! Ce s-ar putea întâmpla în organismul nostru în cazul în care îl consumăm / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @jcomp

Am fost învățați să nu risipim mâncarea, însă din dorința de a nu arunca niciodată alimente, am putea ajunge să ne afectăm organismul dacă mâncăm produse care nu mai sunt în stare bună. Asta s-ar putea întâmpla dacă mănânci un cartof cu părți verzi.

Cartofii conțin fier, calciu, fosfor și vitamina C. Sunt și o sursă bună de carbohidrați, ceea ce înseamnă că oferă multă energie, însă doar atunci când sunt în stare bună.

În cazul în care cartofii capătă o culoare verzuie, trebuie să fii foarte atent!

Este firesc să vrei să economisești la alimente, însă nu trebuie să faci asta în detrimentul sănătății tale. În cazul în care cartofii capătă o culoare verzuie, trebuie să fii foarte atent, deoarece Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor din Spania a avertizat că aceștia pot deveni toxici, potrivit viviendoencasa.mx.

Potrivit Organizației, culoarea verzuie a cartofului indică prezența solaninei, un glicoalcaloid care poate provoca probleme de sănătate.

Această afirmație se bazează pe cercetările realizate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care a analizat pericolele acestui compus toxic natural, cunoscut pentru proprietățile sale fungicide și pesticidale. Glicoalcaloizii din cartofi au fost asociați cu apariția grețurilor, vărsăturilor și diareei. În plus, concentrațiile toxice pot afecta mai grav bebelușii.

Chiar dacă este bine să iei măsuri de precauție, ar trebui să consumi cantități foarte mari de cartofi verzi pentru ca riscul să devină cu adevărat periculos pentru sănătatea ta. Specialiștii spun că este nevoie de aproximativ un miligram din acești compuși chimici pentru fiecare kilogram de greutate corporală, consumat zilnic, pentru a exista motive serioase de îngrijorare.

Ține cont de acest lucru și, pentru siguranță, îndepărtează părțile verzi ale cartofului înainte de a îl găti.

