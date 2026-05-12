Cât ar putea crește prețul biletelor de avion după ce UE a dublat taxa pe carbon pentru zborurile internaționale

Comisia Europeană susține că își va continua planurile privind introducerea unor taxe pe emisiile de carbon provenite de la zborurile internaționale, în ciuda riscului apariției unor tensiuni cu Statele Unite și a opoziției venite din partea companiilor aeriene, deja afectate de costurile ridicate ale combustibilului pentru aviație, scrie Politico.

Ce se aplică doar pentru zborurile din interiorul UE

Cadrul Uniunii Europene de stabilire a prețurilor la carbon, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, se aplică în acest moment doar pentru zborurile din interiorul UE, făcând excepție rutele către destinații non-europene ce reprezintă cea mai mare parte a emisiilor sectorului.

Acest dezechilibru trebuie să fie stopat, a declarat Comisia marți pentru Politico, înainte de o revizuire mult așteptată a ETS, așteptată în luna iulie.

Comisia Europeană a anunțat recent planuri de a extinde sistemul de taxare a emisiilor de carbon (ETS), cu scopulde a include toate zborurile internaționale ce decolează din Europa, indiferent de destinație. În acest moment, aceste taxe se aplică doar zborurilor din interiorul Uniunii Europene.

Principalele puncte ale inițiativei UE

Impact financiar masiv: Extinderea taxei la toate zborurile ce pleacă din UE ar putea genera venituri de aproximativ 12,7 miliarde de euro anual, de trei ori mai mult decât s-a colectat în anul 2025.

Echitate între operatori: Noua reglementare se va aplica atât companiilor aeriene din UE, cât și celor din afara uniunii, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe aceleași rute. Sunt vizate, de asemenea, și jet-urile private.

Relația cu SUA și alte state: Măsura riscă să reaprindă tensiuni comerciale cu Statele Unite ale Americii, China și India, care s-au opus în trecut unor inițiative asemănătoare.

Sistemul CORSIA: În prezent, Comisia analizează compatibilitatea cu schema ONU de compensare a carbonului (CORSIA), care va deveni obligatorie în 2027, pentru a evita dubla taxare a operatorilor.

Opoziția industriei: Reprezentanții companiilor aeriene (precum Lufthansa sau Ryanair) solicită suspendarea ori limitarea acestor taxe, invocând criza actuală a combustibilului și prețurile record ale kerosenului.

Cât ar putea crește prețurile bilelelor de avion

Extinderea taxei pe carbon (ETS) la zborurile internaționale va influența prețul biletelor, dar impactul depinde de distanță, clasa de călătorie și felul în care companiile aeriene aleg să transfere aceste costuri către pasageri.

Cu privire la majorările estimate ale prețurilor, potrivit studiilor recente, impactul direct asupra tarifelor variază:

Zboruri lung-curier (intercontinentale): Se estimează o creștere medie de aproximativ 1,7% – 2,4% a prețului biletului. Pentru o călătorie dus-întors peste Atlantic, costurile suplimentare ar putea fi de aproximativ 10 EUR, deși unele modele mai pesimiste sugerează taxe ce pot ajunge la 30 EUR pentru clasa economic și până la 120 EUR pentru clasa business pe rute foarte lungi.

Zboruri scurt-curier: Chiar dacă acestea sunt deja taxate, eliminarea treptată a cotelor gratuite până în 2026 ar putea scumpi biletele cu încă 3,5% – 4,9%.

Specialiștii vorbesc și despre alte tarife care pot crește costul final:

Transferul costurilor: Istoric, companiile aeriene transferă între 20% și 56% din costurile de mediu direct în prețul biletului.

Efectul de „șoc”: Analizele din anul 2025 arată faptul că prețurile biletelor pot crește cu peste 5% imediat după implementarea unor noi politici stricte de carbon, efect ce se poate menține timp de aproape un an.

Clasa Business vs. Economic: Pasagerii de la clasele superioare vor resimți o creștere mai mare, deoarece emisiile per pasager sunt mai ridicate din cauza spațiului ocupat în aeronavă.

Analiștii discută și despre strategii de evitare a taxei. Există riscul ca unii pasageri să opteze pentru rute indirecte. De exemplu, un zbor din Uniunea Europeană către Asia cu escală în afara UE (ex. Istanbul ori Dubai) ar putea deveni mai atractiv, pentru că taxa s-ar aplica doar pentru segmentul scurt din Europa, evitând taxarea întregii distanțe până la destinația finală.

