Prețul biletelor la avion, sub impactul costului kerosenului. Șeful Ryanair, critici la adresa Comisiei Europene: Unele companii ar putea da faliment

Este puțin probabil ca Europa să se confrunte cu o penurie de combustibil pentru avioane în luna mai, dar nu există o „garanție de 100%” că nu vor exista probleme de aprovizionare pe parcursul verii, a declarat CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, pentru Politico.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, prețurile combustibilului pentru avioane din Europa s-au dublat și există îngrijorări cu privire la o potențială penurie de aprovizionare.

Cu toate acestea, O’Leary a declarat într-un interviu telefonic de miercuri că situația „se îmbunătățește modest în acest moment”.

„Furnizorii noștri, care sunt toate companiile petroliere majore, spun: «Nu vedem probleme semnificative până la începutul lunii iunie»”, a precizat el.

Dar „nimeni nu ne spune că există o garanție de 100% pentru iunie, iulie și august”, a adăugat el.

Companii aeriene, risc de faliment, avertizează CEO-ul Ryanair

În ciuda acestui fapt, O’Leary a avertizat că unele companii aeriene europene ar putea da faliment dacă nu reușesc să facă față creșterii prețurilor combustibilului pentru avioane.

„O serie de concurenți ai noștri, care nu sunt atât de ieftini, vor da faliment în toamnă”, a spus el.

Părerea sa asupra situației combustibilului este mai optimistă decât cea a directorului executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, care a declarat pe 16 aprilie că Europa mai are „poate șase săptămâni de combustibil pentru avioane”.

O’Leary a spus că presiunea s-a diminuat oarecum, deoarece „cea mai mare parte a combustibilului pentru avioane al Europei provine din Africa de Vest, SUA și Norvegia, cu o ofertă tot mai mare provenind din Rusia”.

Cu toate acestea, el a avertizat că disponibilitatea combustibilului la prețuri accesibile va depinde de durata războiului, adăugând că speră ca conflictul să se încheie „în această seară, mâine”.

El a spus că Ryanair a fost oarecum izolată de creșterea prețurilor, deoarece și-a acoperit aproximativ 80% din necesarul de combustibil la prețul de dinainte de război de 67 de dolari pe baril, în timp ce restul de 20% trebuie achiziționat la aproximativ 150 de dolari pe baril.

Alte grupuri aeriene europene importante au încheiat acorduri similare, protejându-se pe termen scurt de prețurile record la combustibil. O’Leary a declarat că acoperirea riscurilor ar trebui să protejeze companiile aeriene europene timp de cinci sau șase luni, dar a avertizat că, dacă războiul „continuă mai mult de atât, atunci nimeni nu este sigur ce se va întâmpla”.

CEO-ul Ryanair, critici la adresa Comisiei Europene

O'Leary, care denunță în mod regulat Comisia Europeană, a fost necruțător în critica sa la adresa măsurilor luate de Bruxelles.

Comisia creează un observator al combustibililor și încearcă să diversifice importurile de combustibil pentru avioane, incluzând eventual un tip de combustibil produs în SUA, diferit de standardul internațional utilizat în Europa.

„Putem dormi în siguranță în paturile noastre știind că Comisia Europeană înființează un observator. Ups-up-up”, a spus O’Leary.

El a cerut Comisiei să „desființeze” schema de stabilire a prețurilor la carbon pentru aviație din Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii sau cel puțin să o alinieze cu Schema ONU de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA), mult mai ieftină.

Acest lucru este în conformitate cu cerințe similare din partea altor companii aeriene și a grupurilor de lobby din industrie, însă Comisia declară că nu va dilua ETS-ul pentru a face față crizei combustibilului pentru avioane.