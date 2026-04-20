DCNews Stiri Un avion Ryanair a decolat fără cei 192 de pasageri. Toți agenții de securitate erau în concediu medical
Data actualizării: 11:48 20 Apr 2026 | Data publicării: 11:48 20 Apr 2026

Un avion Ryanair a decolat fără cei 192 de pasageri. Toți agenții de securitate erau în concediu medical
Autor: Doinița Manic

ryanair-pasager-vapat_70426300 Pasagerii avionului Ryanair riscă acum să rămână și fără despăguburi. Foto: Pixabay

Un avion Ryanair a decolat fără cei 192 de pasageri pentru că toți agenții de securitate erau în concediu medical.

Situație revoltătoare în Franța. Un avion al companiei aeriene Ryanair a decolat de pe aeroportul Vatry (Marne) cu destinaţia Marrakech fără pasageri. Cele 192 de persoane care îşi rezervaseră locuri nu au putut urca la bordul aeronavei pentru că o mare parte dintre agenţii de securitate responsabili cu controlul şi filtrarea pasagerilor la plecări, erau în concediu medical în acea zi, scrie Le Figaro.

Ar fi fost imposibil să se trimită o altă echipă la aeroport. Prin urmare, avionul, care era programat să zboare timp de trei ore și jumătate, a plecat gol. Conducerea aeroportului susține că a fost luată prin surprindere: „Când am deschis check-in-ul pentru pasageri, nu exista nicio echipă de securitate. Am aflat că toți erau în concediu medical”, a declarat Fabrice Pauquet, directorul aeroportului Vatry, pentru ICI Grand Est.

Cei 180 de pasageri care au fost lăsați în aeroport riscă să nu primească despăgubiri

El a adăugat că, potrivit conducerii grupului Sécurus, a fost imposibil să trimită o altă echipă la aeroport pentru a asigura plecarea zborului la timp. Potrivit directorului, despăgubirile pentru pasageri nu sunt responsabilitatea aeroportului.

„Dacă apar costuri, acestea sunt transferate operatorului, care, la rândul său, le va transfera furnizorului de servicii care nu și-a îndeplinit obligațiile”, a explicat el.

Dar tocmai aici e problema: cei responsabili își transferă responsabilitatea, deoarece Ryanair le-a spus pasagerilor furioși că „nicio despăgubire nu este posibilă în caz de grevă”, chiar dacă „nu este grevă”, se plânge Pauline, o pasageră citată de ICI.

„Nu veți avea dreptul la despăgubiri dacă zborul este anulat dintr-un motiv independent de voința noastră, cum ar fi o grevă a controlorilor de trafic aerian, condiții meteorologice nefavorabile, o urgență medicală etc., care nu ar fi putut fi evitată chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile”, a declarat compania aeriană pentru ICI Grand Est.

Potrivit Le Figaro, solicitările adresate furnizorului de servicii de securitate aeroportuară, Sécurus, au rămas fără răspuns.

pasageri
avion
franta
aeroport
ryanair
