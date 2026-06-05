Donald Trump vrea să construiască o promenadă, de la  Lincoln Memorial la fluviul Potomac

Președintele american a declarat că aleea va lega impunătorul monument din marmură albă, ridicat în onoarea ilustrului său predecesor Abraham Lincoln, de râul Potomac, care curge în apropiere.

'Vor să o numească promenada Trump', a spus Donald Trump din Biroul Oval de la Casa Albă.

Lincoln Memorial este unul dintre cele mai vizitate locuri din Washington.

Un bazin ornamental situat în apropiere, pe vasta esplanadă National Mall din centrul capitalei, este revopsit pentru data de 4 iulie, Ziua Națională, care va marca și împlinirea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.

Miliardarul republican încearcă, de la revenirea sa la putere, să își lase amprenta asupra Washingtonului, însă proiectele sale de renovare fac obiectul unei serii de litigii în instanță.

Casa Albă a dezvăluit, de asemenea, un proiect monumental pentru un 'Arc de Triumf al Statelor Unite', care ar urma să se ridice la o înălțime de peste 76 de metri.

Donald Trump a mai dispus demolarea cu buldozerul a unei aripi întregi a Casei Albe pentru a construi o sală de bal, menită să găzduiască până la 1.000 de persoane pentru diverse recepții și dineuri în onoarea demnitarilor străini, potrivit Agerpres.