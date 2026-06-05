Cazul elevului care a murit la școală în Bacău. DSU: Erori grave în intervenția de urgență

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă au transmis concluziile în urma verificărilor efectuate privind intervenţia în cazul elevului de 15 ani decedat pe 20 mai, în timpul unei pauze, la o şcoală din judeţul Bacău.

Printre măsurile dispuse se numără aplicarea unor sancţiuni contravenţionale, iniţierea unei cercetări interne privind modul de dispecerizare a cazului şi nealertarea resursei aeriene disponibile, reinstruirea personalului medical.

Concluziile în urma controlului

Imediat după luarea la cunoştinţă a circumstanţelor acestui caz, în urma consultărilor dintre conducerea Ministerului Sănătăţii şi conducerea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a fost dispusă efectuarea unor verificări privind modul de gestionare a intervenţiei şi respectarea procedurilor operaţionale aplicabile. În acest sens, în data de 22.05.2026, o echipă de inspecţie a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă s-a deplasat la sediul structurilor care asigură asistenţa medicală de urgenţă la nivelul judeţului Bacău (SAJ Bacău, UPU-SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, ISUJ Bacău), precum şi la sediul Şcolii Gimnaziale din localitatea Vladnic, comuna Parincea, judeţul Bacău (locul intervenţiei), în vederea verificării modului de asigurare a asistenţei medicale de urgenţă la nivel prespitalicesc, activitatea fiind desfăşurată în coordonare instituţională cu Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu atribuţiile legale ale fiecărei instituţii, se arată pe pagina de Facebook a DSU.

Concluziile în urma controlului au fost:

* cazul a fost încadrat ca urgenţă majoră, corespunzătoare categoriei "Cod Roşu", pentru care procedurile permit alertarea unor resurse cu nivel superior de competenţă;

* medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării, deşi acestea erau disponibile;

* nu a fost solicitată o resursă aeriană, deşi cadrul procedural permitea acest lucru şi existau resurse disponibile;

* nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenţiei;

* în cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău a fost identificat un paravan care separa dispecerii pompieri de dispecerii SAJ, aspect ce poate conduce la deficienţe privind comunicarea şi coordonarea situaţiilor de urgenţă.

În urma celor constatate au fost dispuse o serie de măsuri şi sancţiuni:

* transmiterea raportului către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor şi Ministerul Sănătăţii;

* aplicarea unor sancţiuni contravenţionale în cuantum de 5.000 lei;

* iniţierea unei cercetări interne privind modul de dispecerizare a cazului şi nealertarea resursei aeriene disponibile;

* reinstruirea personalului medical, a dispecerilor ISU şi a coordonatorilor medicali în ceea ce priveşte criteriile de alertare a resurselor aeriene, aplicarea procedurilor operaţionale şi gestionarea urgenţelor majore;

* reinstruirea personalului privind obligaţia utilizării tuturor resurselor disponibile în interesul pacientului;

* eliminarea factorilor care afectează comunicarea în dispeceratul integrat (paravanul);

* reinstruirea întregului personal operativ privind contravenţiile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă;

* analizarea, în cadrul UPU Bacău, a posibilităţii operaţionalizării unu echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă reafirmă că fiecare situaţie care implică pierderea unei vieţi omeneşti este tratată cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Verificările efectuate au avut ca obiectiv exclusiv stabilirea adevărului, identificarea eventualelor disfuncţionalităţi şi adoptarea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de siguranţă şi a calităţii asistenţei medicale de urgenţă acordate cetăţenilor. Cele două instituţii vor continua să colaboreze cu toate autorităţile competente pentru clarificarea completă a circumstanţelor acestui caz şi pentru implementarea tuturor măsurilor care se impun în urma concluziilor rezultate din verificări, a transmis DSU.

Pe 20 mai, minorul, în vârstă de 15 ani, a murit la şcoală în timpul unei pauze între ore. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, el se afla împreună cu doi colegi, iar la un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut, conform Agerpres.

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