Cazul copilului care a murit în curtea şcolii la Bacău, dovadă că sistemul are nevoie de un restart. La ambulanţă, lipsesc 3 medici din 4

La caz a fost trimisă o ambulanţă cu asistent, în timp ce ambulanţa cu medic a venit la faţa locului după aproape două ore.

Gabriel Diaconu, medic psihiatru şi fost consilier onorific al ministrului Sănătăţii, a venit cu date pentru a explica de ce sistemul în sine are nevoie de un restart.

"Vreau să fac un pic ordine în ordinea lucrurilor. Asta pentru că nu poți să iei familiei care și-a pierdut un copil nici dreptul la indignare, dar nici nu merită s-o otrăvești suplimentar și să-i furi intimitatea pierderii, transformată în bâlci. (...) Trebuie să introducem niște date. Fără ele, suntem pierduți. Bacău are o populație, în județ, cât două sectoare ale Bucureștiului, adică undeva la 600 de mii de persoane, răsfirate pe o suprafață de peste 6 mii de kilometri pătrați (zeci pe zeci, înainte să le dea ecran albastru unora). Are șase stații de ambulanță, și un parc auto de peste 40 de mașini, din care 5 sunt cu medic. Pe hârtie. Operațional doar două funcționează pe tură.

Asta pentru că, la fel ca și în alte zone, aici schema de personal cu doctori e acoperită doar în proporție de 25%. Ați înțeles corect. Deficitul de doctori, aici, e de aproape 75%. Un doctor, pe o tură la SAJ, are peste 100 de solicitări, din care peste 50 sunt cod galben sau roșu, adică prezentări de caz grav sau cu potențial vital. O ambulanță face, în medie, 500 de km pe zi, adică la fiecare trei luni echivalentul unui ocol al Pământului. La nivelul întregului parc auto, în Bacău (și nu numai), kilometri parcurși zilnic se ridică la aproape 9000 de km. Condițiile de muncă sunt grele, în ciuda salariilor și bonificațiilor. Cariera e atractivă poate prin aventură, dar uzura e mare, și oamenii nu (mai) vor asta. La orice moment, dacă un medic e prins la un caz grav, celălalt e vulnerabil, iar dispeceratul e în presiune. Asta duce la strategii defensive prin care doctorul e "tezaurizat", adică e pus ca hidrantul în ramă sub expresia "la nevoie spargeți geamul".", a scris Gabriel Diaconu pe Facebook.

Mii de vieţi care pot fi salvate anual. Dar şi milioane de vieţi salvate

Gabriel Diaconu transmite că, anual, mii de vieţi ar fi putut fi salvate în România. Dar, în contrapondere, milioane de alte vieţi sunt salvate.

"Anual, România are zeci de mii de decese prevenibile. Dar anual România are milioane de intervenții salvatoare de vieți. Trebuie să păstrăm măsura lucrurilor. Am văzut alte sisteme de intervenție în situații de urgență. Noi avem un sistem care trebuie întărit, nu batjocorit. Nu acuzat, demonizat, doctorii transformați în criminali, decizii nefericite, greșite sau întârziate transformate în simptome ale unei boli de sistem etc", a mai punctat medicul.

România, plină de situaţii ca la Bacău

Conform lui Gabriel Diaconu, situaţia de la Bacău nu este una singulară.

"Avem aceeași situație în JUMĂTATE din județele României, la fel ca la Bacău. Medicina de Urgență e o specialitate din ce în ce mai puțin căutată. La fiecare atac asupra sistemului sanitar mai avem o mică hemoragie de personal. România exportă doctori, asistenți medicali, paramedici către alte țări, și nu știe cum să-i pună la loc. Adaugă la asta soluții tembele precum "legarea doctorilor de glie" la terminarea studiilor și vei înțelege, poate, că nu-i niciun gheșeft pentru un medic la început de carieră să construiască ceva aici.

Fără un plan clar de resuscitare a serviciilor medicale în prespital, Bacău rămâne doar o verigă într-un lanț al slăbiciunilor. Și o moarte prevenibilă va fi devenit, oare a câta, moarte degeaba", a completat acesta.

