Eficiență pe aceeași bani: ce schimbări propune Prof. Dr. Șerban Mircea Negru pentru sistemul oncologic / Video

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Prof. Univ. Dr. Șerban Mircea Negru a declarat la dezbaterea Health Forum, organizată de DC Media Group, că sistemul de sănătate poate fi eficientizat prin anumite schimbări.

Prof. Univ. Dr. Șerban Mircea Negru a vorbit la dezbaterea „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizată de DC Media Group, că sistemul de sănătate poate deveni mai eficient fără fonduri suplimentare, prin introducerea obligatorie a comisiilor multidisciplinare, supraspecializarea medicilor oncologi și eliminarea discriminării dintre spitalele publice și cele private în accesul la programele naționale de sănătate.

„Cum putem convinge decidenții, care doresc să facă economii la buget să crească, totuși, accesul pacienților la terapii inovatoare, care, desigur, sunt costisitoare?”, a întrebat jurnalistul Tudor Curtifan.

„Am asistat la o foarte interesantă discuție despre eficientizarea sistemului pe aceeași bani. Cred că, aici, este foare mult loc de ameliorare. Ce putem noi face, oncologii medicali, pentru a performa mai bine? Sunt câteva intervenții punctuale, care țin strict de organizare, mai puțin de bani”, a zis Prof. Univ. Dr. Șerban Mircea Negru.

Prima intervenție punctuală

„În primul rând, am putea performa mai eficient, în sistemul medical oncologic, dacă am avea obligativitatea și rambursarea comisiei oncologice multidisciplinare. O intervenție de câteva sute de lei, prin decontare și de obligativitate a acestei comisii ar face economii enorme, în privința risipei pe medicamente cu potențial foarte scumpe. Consider că, aici, este un loc enorm de ameliorare. Pare o mică cheltuială în plus, dar va aduce foarte multe cheltuieli în minus, în momentul în care risipa inutilă va fi limitată, mai ales în privința medicamentelor”, a declarat Prof. Univ. Dr. Șerban Mircea Negru.

A doua intervenție este supraspecializarea în oncologie

„A doua intervenție punctuală pe care o putem face este să ne supraspecializăm în domeniul oncologic. Mai exact, în momentul de față, noi suntem oncologi medicali, pe toate domeniile medicale, dar putem să facem o supraspecializare pe subtipuri de cancer. Asta ține mai puțin de legislator și mai mult de noi, de bucătăria internă, de Societatea Națională de Oncologie. Dar fnalmente, când vom reuși asta și intenționăm și facem eforturi coerent în această direcție vom fi mai eficienți în a trata același cancer decât dacă tratăm de toate ca specialiști”, a spus Prof. Univ. Dr. Șerban Mircea Negru.

A treia intervenție punctuală

„Al treilea lucru pe care aș vrea să îl menționez ca eficiență, cred că am ameliora spectaculos. Este accesul medicinei private în zona asta. Domnul președinte Moldovan a făcut referire la acea lege discriminatorie, care prevede că intrarea spitalelor private în programul de sănătate prevede că se poate face doar în momentul în care se excede capacitatea spitalului public. Din punctul meu de vedere, are cel puțin 3 probleme majore această prevedere. Esența ei este defectuoasă pentru că, în primul rând, mai există o prevedere legală, care spune că, atât privatul, cât și publicul, nu au voie să pună coplată pe serviciul care este decontat prin programul de sănătate. Atunci, întrebarea evidentă este de ce sunt exceptați privații și sunt lăsați doar pe ultima fază, mai ales în situația oncologiei în care avem o proporție covârșitoare în privat, respectiv 85% din radioterapie se întâmplă în privat. Mai bine de 60 - 70% din oncologia medicală se întâmplă în privat.

Prin urmare, de ce să lăsăm această discriminare să funcționeze, mai ales că nu are nimeni voie să pună coplată pe aceste servicii?! În al doilea rând, există în așa-zisul domeniu privat organizații non-profit, cum suntem, de exemplu, noi la Timișoara, peste un spital care asigură majoritatea tratamentelor oncologice în zona de vest a României. Suntem un ONG, nu avem coplată pe niciun serviciu, funcționăm, de fapt, exact ca orice alt spital și totuși intrăm în zona asta discriminatorie”, a mai spus Prof. Univ. Dr. Șerban Mircea Negru, Medic primar oncologie medicală, la dezbaterea „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizată de DC Media Group.

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