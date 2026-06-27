Sănătatea din România, blocată în coduri vechi. Avertismentul conf. univ. dr. Adrian Pană: Mutarea care ar destabiliza complet sistemul

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Sistemul medical din România folosește coduri vechi pentru clasificarea bolilor, iar trecerea la un sistem nou poate fi dificilă.

Conf. univ. dr. Adrian Pană, medic primar de sănătate publică și management, a vorbit despre codificarea activității medicale din sistemul de sănătate din România și a explicat de ce este complicat să se treacă la un sistem nou de clasificare a bolilor.

Potrivit acestuia, sistemul de codificare medicală folosit în România se bazează în principal pe CIM-10, un standard internațional al Organizației Mondiale a Sănătății. Acesta a explicat că, în prezent, există o versiune mai nouă, CIM-11, dar că tranziția spre aceasta poate fi dificilă.

„Centrul Național de Statistică în Sănătate Publică este instituția responsabilă cu furnizarea nomenclatoarelor din tot sistemul de sănătate, care ar trebui utilizate de către fiecare furnizor, public sau privat, din această țară.

ICD-10 sau CIM-10, cum îl știm cu toții, Clasificarea Internațională a Maladiilor, este un nomenclator al Organizației Mondiale a Sănătății, care a fost utilizat o perioadă bună de timp și, de câțiva ani, avem propunerea actualizată de Clasificarea Internațională 11, care este mult mai extinsă.

Să nu uităm câteva lucruri care trebuie precizate ca să înțelegem ce anume ne împiedică în acest moment să trecem la CIM-11.

În primul rând, asistența medicală primară, ambulatoriul de specialitate, toate prescripțiile, toate concediile medicale se eliberează pe o formă sintetică de CIM-10, și anume pe cele 999 de coduri de boală. Pe asta am putea să o rezolvăm uniformizând totul la CIM-10, exact cum folosește spitalul, foarte rapid, dacă avem concursul Ministerului Sănătății, fără nicio problemă, și dacă colegii de la Casă vor putea să facă modificările în CUI ca să actualizeze partea de coduri. Este cea mai simplă”, a spus conf. univ. dr. Adrian Pană.

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„A trece la CIM-11 ar destabiliza complet sistemul de finanțare din România”

Conf. univ. dr. Adrian Pană a explicat că România a folosit o licență australiană pentru codificarea bolilor și procedurilor. Potrivit acestuia, sistemele au evoluat în Australia, dar România a rămas în urmă cu versiunile.

„Noi mai avem o problemă. În momentul în care s-a preluat licența pentru clasificarea internațională 10, noi nu am preluat licența Organizației Mondiale a Sănătății care e gratuită. Am preluat, pe bună dreptate atunci, licența dată de Guvernul australian Guvernului român pentru că CIM-10-AM, cum îi spuneam noi, trebuia să corespundă cu clasificarea procedurilor, care era tot australiană, pentru ca să putem calcula DRG-urile, pentru că atunci am început plata pe DRG. Deci exista o legătură între aceste sisteme de clasificare.

Australia, între timp, de la versiunea 3 pe care o folosim noi, a ajuns la versiunea 12. Clasificarea procedurilor a ajuns la versiunea 22. Australia nu a hotărât să treacă încă la clasificarea a 11-a tocmai pentru că a identificat că există un conflict de semantică între CIM-10 și CIM11 pentru DRG.

A trece la CIM-11 ar destabiliza complet sistemul de finanțare din România, în momentul de față”, a spus conf. univ. dr. Adrian Pană.

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Ce trebuie să facă România

Conf. univ. dr. Adrian Pană a explicat ce trebuie să facă România pentru modernizarea sistemului de codificare. Acesta a propus reluarea licenței australiene și actualizarea CIM-10 pentru a permite folosirea unor coduri de proceduri mai noi.

„Ideal ar fi să reluăm licența australiană - e vreo 5000 de dolari australieni, licență guvernamentală - și să ne actualizăm CIM-10. Asta ar însemna că medicii din spitale pot utiliza codurile noi de procedură.

În paralel, sistemul de costing al spitalelor să fie funcțional. Au fost calculate valori relative doar pentru primele 20 de DRG-uri, nu mai mult, deci ar trebui extins și am putea folosi CIM-11 pentru clasificarea cauzelor de deces, dacă ne dorim, pentru început. Tranziția va dura undeva la 2-3 ani”, a spus conf. univ. dr. Adrian Pană la dezbaterea „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizată de DC Media Group.

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