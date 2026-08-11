Donald Trump, posibil nou atac asupra Iranului. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Trump susține că Iranul trebuie să plătească despăgubiri SUA pentru victimele și daunele războiului, ca răspuns la cererile Teheranului în acest sens.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că Statele Unite vor cere "compensaţii" din partea Iranului pentru atacurile acestuia împotriva aliaţilor SUA din regiune şi pentru victimele din rândul trupelor americane, dar şi din rândul protestatarilor anti-guvernamentali iranieni, după ce Teheranul a condiţionat redeschiderea Strâmtorii Ormuz printre altele de plata unor despăgubiri pentru pagubele ce i-au fost provocate de războiul declanşat împotriva sa de SUA şi Israel, relatează AFP.

Statele Unite vor formula o astfel de cerere în mod "ferm" în orice negocieri de acum înainte cu Iranul, a indicat Trump într-un mesaj pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Iranul "cere compensaţii pentru daunele suferite în timpul celor cinci luni de conflict militar", a scris Trump în mesajul său, susţinând că "acest lucru nu a fost niciodată evocat în niciuna dintre negocierile sau întâlnirile" desfăşurate până în prezent.

"Dar este o idee interesantă pentru că, în acelaşi mod, şi eu cer compensaţii din partea Iranului, pentru toţi oamenii pe care i-a ucis şi rănit" în atacuri şi conflicte, inclusiv pentru "familiile celor ucişi pe USS Cole", o navă de război americană atacată în anul 2000 în Yemen, a adăugat liderul de la Casa Albă.

"Compensaţii ar trebui plătite și familiilor" protestatarilor anti-guvernamentali iranieni. Sunt "52.000 ucişi în ultimele cinci luni"

Mai mult, continuă Trump, "compensaţii ar trebui plătite și familiilor" protestatarilor anti-guvernamentali iranieni, el susţinând că numărul acestor manifestanţi ucişi ar fi de "sute de mii", dintre care "52.000 ucişi în ultimele cinci luni".

Această nouă cerere face şi mai puţin probabil un acord rapid privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, întrucât Teheranul la rândul său cere ca Washingtonul să accepte integral condiţiile sale.

În lista cu aceste condiţii, Iranul a cerut SUA "să pună capăt definitiv războiului şi agresiunii" împotriva sa şi a aliaţilor săi regionali, o referire ce include grupările armate pro-iraniene din Yemen sau Irak, să ridice blocada asupra porturilor iraniene, să "despăgubească integral Iranul pentru daunele cauzate" de ostilităţi, să ridice sancţiunile economice şi să deblocheze necondiţionat activele iraniene, conform Agerpres.

Cele șase condiții pe care Iranul le pune Statelor Unite pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz

Iranul a prezentat șase cerințe pentru Statele Unite, care trebuie îndeplinite pentru ca Teheranul să accepte redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația comercială.

Lista a fost prezentată sâmbătă, 8 august, de Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Zolghadr a transmis că Statele Unite trebuie să își „corecteze comportamentul” înainte ca Iranul să permită redeschiderea completă a strâmtorii. În declarația sa, oficialul iranian a enumerat șase solicitări distincte: încetarea amenințărilor și a acțiunilor militare împotriva Iranului și a aliaților săi, ridicarea blocadei navale americane, retragerea forțelor navale și aeriene americane din apropierea Iranului, plata despăgubirilor pentru pagubele provocate de război, ridicarea sancțiunilor și eliberarea activelor iraniene înghețate.

1. Iranul cere încetarea amenințărilor și a acțiunilor militare

Prima condiție formulată de Teheran vizează încetarea definitivă a amenințărilor și a acțiunilor militare americane împotriva Iranului și a aliaților săi. Potrivit lui Zolghadr, Iranul nu dorește doar o suspendare temporară a operațiunilor militare. Mesajul transmis de oficial este că Teheranul vrea garanții că nu va mai fi amenințat sau atacat în viitor.

Această solicitare este una dintre cele mai importante pentru conducerea iraniană, deoarece problema securității a devenit centrală în negocierile dintre cele două state. Teheranul încearcă să lege orice acord privind navigația prin Ormuz de o înțelegere mai largă privind relația militară dintre Iran și Statele Unite.

2. Ridicarea blocadei navale americane

Blocada americană reprezintă una dintre principalele surse de tensiune din jurul Strâmtorii Ormuz. Washingtonul a instituit măsuri pentru a împiedica transporturile maritime legate de porturile iraniene, iar Teheranul consideră că această măsură trebuie eliminată înainte de o redeschidere completă a strâmtorii.

Pentru Iran, cele două probleme sunt legate. Teheranul susține că nu poate reveni la o situație normală în traficul maritim în timp ce navele iraniene și transporturile care au legătură cu Iranul sunt în continuare supuse blocadei americane.

3. Retragerea forțelor americane din apropierea Iranului

Teheranul cere retragerea forțelor navale și aeriene americane din zona din jurul Iranului. Solicitarea merge mai departe decât simpla încetare a atacurilor. Iranul vrea reducerea prezenței militare americane care, în opinia autorităților iraniene, reprezintă o amenințare directă pentru securitatea țării.

Este o cerere cu implicații regionale importante. Statele Unite au o prezență militară consistentă în Orientul Mijlociu, inclusiv în zona Golfului Persic, iar această prezență este considerată de Washington un instrument esențial pentru protejarea aliaților și a rutelor comerciale.

4. Despăgubiri pentru pagubele provocate de război

Teheranul consideră că Statele Unite trebuie să compenseze pierderile produse de operațiunile militare.

Cererea de despăgubiri complică însă negocierile, deoarece presupune ca Washingtonul să accepte responsabilitatea financiară pentru pagubele pe care Iranul le atribuie acțiunilor militare americane.

În plus, o eventuală înțelegere privind despăgubirile ar trebui să stabilească atât valoarea compensațiilor, cât și modalitatea prin care acestea ar fi acordate.

5. Ridicarea sancțiunilor americane

Teheranul cere ridicarea sancțiunilor americane ca parte a înțelegerii care ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Problema sancțiunilor este una veche în relația dintre Washington și Teheran, iar impactul lor asupra economiei iraniene este unul dintre principalele puncte de conflict dintre cele două țări.

Ridicarea sancțiunilor ar avea consecințe directe asupra economiei iraniene, în special asupra comerțului exterior, exporturilor de energie, accesului la sistemul financiar internațional și posibilității companiilor iraniene de a desfășura tranzacții cu parteneri străini.

6. Eliberarea activelor iraniene înghețate

Iranul cere ca fondurile sale blocate în urma sancțiunilor și a măsurilor financiare internaționale să fie deblocate.

Eliberarea acestor fonduri ar oferi Iranului acces la resurse financiare importante și ar putea deveni una dintre componentele economice ale unui eventual acord cu Statele Unite.

În mod obișnuit, aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin această zonă, ceea ce explică presiunea internațională pentru restabilirea navigației comerciale.

Importanța strâmtorii nu ține doar de petrol. Zona este esențială și pentru transporturile de gaze naturale lichefiate, iar perturbarea traficului afectează atât țările exportatoare din Golf, cât și statele care depind de importurile de energie.

Iranul, nevoit să aleagă între un acord cu SUA sau "capitularea totală". Trump: Strâmtoarea Ormuz este complet sub controlul nostru

Preşedintele american Donald Trump a avertizat că blocada navală impusă de SUA împotriva Iranului va fi ridicată numai în cazul unui "acord" sau al unei "capitulări totale" a Teheranului, relatează agenţiile AFP şi EFE.

El a insistat că sunt în desfăşurare negocieri între SUA şi Iran, în pofida dezminţirilor venite de la Teheran.

"Liderii iranieni sunt de o duplicitate incredibilă! Ei cer o întâlnire, unii ar spune chiar că o 'cerşesc', discuţiile încep, altele sunt prevăzute într-un viitor imediat, iar ei spun, public şi cu mândrie, că nu poartă nicio discuţie", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"Nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală"

El a susţinut că Strâmtoarea Ormuz se află "total sub controlul" marinei militare americane, care menţine totodată blocada asupra porturilor iraniene. "Nimic nu trece către Iran (...) şi nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală" a Iranului, a indicat preşedintele american.

"Indiferent că Iranul doreşte sau nu să o recunoască, cert este că vorbim despre o soluţie la o problemă pe care ei înşişi au provocat-o timp de decenii", a continuat Trump. "Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară", a repetat el.

În stilul său obişnuit de când a început războiul în urmă cinci luni, Trump a ameninţat în weekend din nou Iranul cu bombardamente devastatoare, dar apoi a spus că le anulează pentru ca negocierile cu Teheranul să fie reluate luni. El a susţinut că Iranul însuşi i-a cerut să oprească atacul pe care-l ordonase şi pe care l-a descris drept "cel mai mare după al Doilea Război Mondial".

Totuşi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a susţinut de partea sa că Republica Islamică nu desfăşoară în prezent negocieri cu SUA, ci cu Omanul pentru a securiza navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres.

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