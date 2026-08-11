Eclipsă totală de Soare, 12 august 2026. Unde se vede și la ce oră poate fi observată în România

Eclipsă de Soare. Sursa foto: Pexels

Miercuri, 12 august, va avea loc o eclipsă totală de Soare, un fenomen astronomic rar, vizibil în întregime din anumite regiuni ale Europei și ale Atlanticului de Nord. În România, eclipsa va putea fi observată doar parțial.

Miercuri, 12 august, va avea loc o eclipsă totală de Soare, un fenomen astronomic în care Luna se va afla între Pământ și Soare și va acoperi complet discul solar pentru observatorii aflați pe traseul umbrei Lunii.

Unde se vede cel mai bine eclipsa de Soare

Aceasta va fi prima eclipsă totală de Soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei continentale după anul 1999. Eclipsa va putea fi observată din anumite zone din Portugalia, Spania, Rusia, Groenlanda, Islanda. În alte țări, inclusiv în România, eclipsa va fi vizibilă doar ca eclipsă parțială, ceea ce înseamnă că Luna va acoperi doar o parte din Soare.

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Eclipsa în România

În țara noastră, eclipsa va putea fi observată în seara zilei de 12 august. Potrivit datelor astronomice, în România fenomenul se va desfășura aproximativ între 20:18 și 20:52. În această perioadă, Soarele va fi foarte jos pe cer, spre orizontul vestic, astfel încât vizibilitatea va depinde foarte mult de poziția observatorului și de condițiile meteorologice.

Este important de precizat că eclipsa nu va fi totală în România. Pentru a vedea faza totală, este necesară deplasarea într-o zonă aflată pe traseul îngust al totalității, cum ar fi anumite regiuni din Spania, Islanda, Groenlanda sau Rusia.

Reguli importante în timpul eclipsei

În timpul unei eclipse totale, atunci când Luna acoperă complet Soarele, cerul se întunecă pentru scurt timp, iar atmosfera capătă un aspect neobișnuit. Se poate observa și coroana solară, atmosfera exterioară a Soarelui, care în mod normal este greu de văzut din cauza luminozității intense a discului solar.

Eclipsa din 12 august va fi urmată, aproximativ două săptămâni mai târziu, de o eclipsă parțială de Lună, pe 28 august. Cele două fenomene fac parte din aceeași perioadă de eclipse.

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Ochelarii de protecție, la mare căutare

Un aspect foarte important este siguranța. Soarele nu trebuie privit direct cu ochiul liber în timpul unei eclipse parțiale, deoarece lumina solară poate provoca leziuni grave ale ochilor. Pentru observare trebuie folosiți ochelari speciali pentru eclipse, certificați pentru observarea Soarelui. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă.

În unele state a existat o mare căutare a acestor ochelari de protecție. Farmaciile, magazinele de optică și alte puncte de vânzare întâmpină dificultăți în a păstra suficiente produse pe stoc, scrie France24.

Spania a rămas fără ochelari speciali pentru eclipse

În Spania, unde anumite regiuni se vor afla pe traseul eclipsei totale, găsirea unor ochelari de protecție certificați a devenit tot mai dificilă. Multe dintre punctele de distribuție au anunțat că au rămas fără stocuri.

La intrarea Muzeului Național de Științe Naturale din Madrid a fost afișat un anunț prin care vizitatorii erau informați că stocul de ochelari de protecție este epuizat. Muzeul este una dintre cele 30 de instituții științifice din Spania care participă la o campanie organizată de guvern pentru distribuirea gratuită a două milioane de perechi de ochelari pentru observarea eclipsei.