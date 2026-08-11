UE insistă pe planul de pace pentru Gaza, în ciuda refuzului lui Netanyahu

Israel și Gaza. FOTO: Freepik

Uniunea Europeană își menține sprijinul față de planul de pace pentru Gaza, elaborat de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, în ciuda opoziției premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Uniunea Europeană şi-a reafirmat marţi sprijinul pentru planul de dezarmare a Hamas şi retragerea completă a trupelor israeliene din Fâşia Gaza, după ce premierul Benjamin Netanyahu a respins duminică propunerea în 15 puncte promovată de Washington, informează EFE.

"UE îşi reafirmă sprijinul pentru planul de dezafectare permanentă a armelor aflate în posesia Hamas şi a altor grupuri armate nestatale, precum şi pentru retragerea completă a trupelor Forţelor de Apărare Israeliene (FDI) din Gaza", a declarat pentru EFE un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

"Este important ca planul convenit să fie implementat de toate părţile", a insistat acesta, făcând apel la accelerarea "implementării rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU şi ale dreptului internaţional".

Purtătorul de cuvânt a adăugat că "Uniunea Europeană va continua să lucreze la implementarea Planului integral pentru a pune capăt conflictelor din Gaza conform Rezoluţiei 2803 a ONU", care sprijină planul de pace, "inclusiv prin misiuni ale Politicii Comune de Securitate şi Apărare", cadrul UE în care sunt desfăşurate misiunile civile şi militare în străinătate.

De asemenea, executivul comunitar şi-a exprimat "sprijinul pentru Autoritatea Palestiniană, astfel încât să poată reveni în siguranţă în Gaza şi pentru redresarea timpurie şi reconstrucţia zonei".

Donald Trump a anunţat că a ajuns la un acord pentru dezarmarea totală a Hamas şi a altor grupuri din Fâşia Gaza

Pe 30 iulie, preşedintele american Donald Trump a anunţat că Consiliul pentru pace pe care l-a creat a ajuns la un acord pentru dezarmarea totală a Hamas şi a altor grupuri din Fâşia Gaza şi l-a calificat drept un "acord istoric" care va permite trecerea la a doua fază a acordului de încetare a focului.

Acest nou plan, bazat pe o foaie de parcurs în 15 puncte, urmăreşte să reactiveze planul iniţial de pace în 20 de puncte şi obligă Israelul să se angajeze faţă de ceea ce a fost semnat în octombrie 2025 în Protocolul de la Sharm el-Sheikh (Egipt), inclusiv faţă de "încetarea operaţiunilor militare" din Fâşia Gaza.

Premierul Benjamin Netanyahu a respins duminică planul în 15 puncte anunţat de preşedintele Trump şi a reiterat că Israelul nu va părăsi Fâşia Gaza până când Hamas nu se va dezarma, ceva ce, în opinia sa, proiectul Consiliului pentru Pace nu garantează.

"Cât timp voi fi eu prim-ministru, nu va fi creat niciun stat palestinian, nici în Cisiordania, nici în Gaza. Nici 'Fatahistan', nici 'Hamastan, a declarat Netanyahu.

Deşi Hamas a acceptat oficial planul, liderii islamişti şi-au condiţionat dezarmarea de o retragere completă a Israelului din Fâşia Gaza şi a avertizat că dacă Israel nu respectă înţelegerea convenită, nici ei nu o vor face, conform Agerpres.

Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al lui Trump pentru Fâșia Gaza

„Israelul respinge documentul în 15 puncte”, a declarat Netanyahu la începutul reuniunii săptămânale a cabinetului. Premierul israelian a precizat că armata nu se va retrage până când Hamas nu va fi „dezarmat cu adevărat”.

Netanyahu a explicat că, pentru Israel, dezarmarea nu înseamnă doar predarea unei părți dintre arme.

„Când spun că Hamas trebuie dezarmat, mă refer la armele grele, armele mai ușoare, toate armele”, a spus premierul, potrivit relatării publicate de The Times of Israel. El a insistat că Israelul cere o dezarmare reală, nu una pe care a descris-o drept „fictivă”.

Premierul israelian a afirmat că guvernul de la Ierusalim discută în continuare cu Statele Unite despre rezervele pe care le are față de plan.

„Au idei; unele dintre ele ne sunt acceptabile, iar altele nu ne sunt acceptabile”, a spus Netanyahu, adăugând că Israelul își va susține poziția în cadrul negocierilor. El a precizat și că armata israeliană va continua să acționeze împotriva amenințărilor la adresa militarilor și cetățenilor israelieni.

Poziția anunțată duminică este importantă deoarece administrația Trump prezentase în urmă cu mai puțin de două săptămâni acordul privind dezarmarea Hamas drept un pas major către încheierea conflictului și trecerea la următoarea etapă a planului pentru Gaza.

Planul pornește de la ideea că Hamas trebuie să renunțe la arme, iar controlul asupra Fâșiei Gaza trebuie transferat către o administrație palestiniană diferită de structurile Hamas. În paralel, urma să fie creat un mecanism internațional de securitate, iar procesul de dezarmare să fie verificat înainte ca retragerea israeliană să fie finalizată.

Una dintre problemele centrale este însă ordinea acestor acțiuni. Astfel, cele două părți susțin în principiu obiectivul dezarmării și al retragerii israeliene, dar nu sunt de acord asupra modului în care trebuie să înceapă procesul.

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Consiliul de Pace a încercat să calmeze îngrijorările exprimate de Israel. Organismul i-a transmis luni premierului Benjamin Netanyahu că armata israeliană nu se va retrage din Fâșia Gaza înainte ca Hamas să fie dezarmată complet, potrivit AFP.

Ulterior, Hamas a cerut explicații din partea Înaltului Reprezentant pentru Gaza al „Consiliului de Pace”, Nikolai Mladenov.

„Notăm că retragerea completă a Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) dincolo de Linia Galbenă va avea loc doar după finalizarea dezarmării, aşa cum s-a angajat Hamas faţă de mediatori”, a scris Consiliul pe reţeaua X, referindu-se la linia de demarcaţie dintre zona controlată de Hamas şi cea deţinută de Israel.

Israelul a transmis Washingtonului „îngrijorările” sale cu privire la acordul anunţat de Donald Trump pentru a lansa a doua fază a planului său de a pune capăt războiului din Gaza, într-o nouă manifestare a tensiunilor apărute între Israel şi Statele Unite.

„Versiunea făcută publică nu reflectă poziţia Israelului”, a declarat pentru AFP Doron Spielman, purtător de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu.

Hamas, la rândul său, a anunţat vineri că a acceptat foaia de parcurs elaborată de „Consiliul de Pace” creat de Donald Trump.

Atacurile din Gaza continuă în pofida armistițiului

Armata israeliană şi-a continuat atacurile asupra Gazei. Potrivit unei surse de securitate, atacurile israeliene au ucis 19 persoane duminică, unul dintre cele mai ridicate bilanţuri ale deceselor din ultimele luni.

Luni, un alt atac aerian israelian împotriva unui vehicul la vest de oraşul Gaza a ucis doi palestinieni şi a rănit alte câteva persoane, potrivit lui Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile. Armata israeliană a precizat pentru AFP că a vizat două persoane.

În ciuda acordului de încetare a focului din octombrie 2025, ostilităţile s-au oprit doar pentru puțin timp în acest teritoriu devastat de doi ani de război, ambele părţi acuzându-se reciproc de încălcarea armistiţiului.

Qatar, Egipt şi Turcia, ţările care mediază armistiţiul din Gaza, au condamnat luni Israelul pentru „încălcările sale continue” în teritoriul palestinian în urma ultimelor atacuri aeriene, pe care le-au descris drept „o încălcare flagrantă a dreptului internaţional”.

Din octombrie, peste 1.200 de palestinieni au fost ucişi în Gaza, conform Ministerului Sănătăţii, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. Armata israeliană, la rândul său, a raportat cinci soldaţi ucişi în această perioadă, precum şi un angajat civil sub contract.

Donald Trump a descris ultima fază a planului său drept o „etapă importantă” în eforturile de a pune capăt conflictului declanşat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Potrivit lui Spielman, serviciile secrete israeliene au stabilit că mişcarea islamistă palestiniană s-a reînarmat şi a recrutat noi luptători, acţiuni care, a spus el, demonstrează că Hamas se pregăteşte pentru „noi masacre precum cele din 7 Octombrie”.

„Primul pas indispensabil către orice acord durabil este demilitarizarea reală, verificabilă şi ireversibilă a Hamas”, a insistat el.

Mişcarea pledează de mult timp pentru dezarmarea treptată, cu transferul armelor sale către un organism independent după încheierea acordurilor de pace, mai degrabă decât o predare imediată şi unilaterală a arsenalului său.

Mohammed Dahlan, o figură politică palestiniană de rang înalt implicată în discuţii, l-a acuzat pe Netanyahu că încearcă „să obstrucţioneze cea mai promiţătoare oportunitate de a începe să se pună capăt” războiului din Gaza, conform Agerpres.

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