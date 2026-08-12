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Cod Galben de viituri și posibile inundații locale în șapte județe

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 12 Aug 2026
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viituri

INHGA a emis o atenționare Cod galben de viituri și posibile inundații locale în județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, valabilă de miercuri, ora 13:00, până joi, ora 9:00.

Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție.

Atenționarea vizează anumite sectoare de râuri din județele: Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, cu mențiunea că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele cursuri de apă din județele Argeș și Dâmbovița.

Hidrologii recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate, să își protejeze bunurile și să urmărească permanent comunicările oficiale. Este important să fie respectate indicațiile autorităților locale și ale structurilor responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență.

Evoluția situației hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, precizează Agerpres.

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