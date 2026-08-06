Cancerul de endometru și cancerul de col uterin, metode de prevenție. Dr. Sorin Bogdan, SANADOR: Știm foarte clar că este unul dintre factorii principali

Cancerul de endometru și cancerul de col uterin, pot fi prevenite. Imagine cu rol ilustrativ: Pexels

Dr. Sorin Bogdan, medic radioterapeut la Centrul Oncologic SANADOR, a explicat la interviurile DC NEWS cum poate fi prevenit cancerul de endometru și cancerul de col uterin.

Atât cancerul de endometru, cât și cancerul de col uterin, pot fi prevenite, a explicat dr. Sorin Bogdan, medic radioterapeut la Centrul Oncologic SANADOR, la interviurile DC NEWS. Potrivit acestuia, tinerele ar trebui să meargă la medicul specialist pentru a efectua examene ginecologice o dată pe an.

Examenul ginecologic făcut o dată pe an poate preveni atât cancerul de endometru, cât și cancerul de col uterin. În plus, pentru prevenția cancerului de col uterin medicul recomandă și vaccinarea anti-HPV.

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Dr. Sorin Bogdan: Sfătuim ca orice pacientă, chiar de la vârstă fragedă, să meargă o dată pe an la ginecolog

"Sunt metode de prevenție, atât la cancerul de endometru, cât și la cancerul de col uterin. Dacă ne referim strict la cancerul de endometru, pe acesta putem să-l evităm cu examene ginecologice repetate. Sfătuim ca orice pacientă, chiar de la vârstă fragedă, să meargă o dată pe an la ginecolog și să efectueze, în contextul în care există anumite suspiciuni, investigații imagistice în zona pelvină.

Dacă vorbim de cancerul de col uterin, da, putem să-l prevenim, tot prin examenul ginecologic făcut o dată pe an și bineînțeles prin vaccinarea anti-HPV. Știm foarte clar că unul dintre factorii principali în cancerul de col uterin este infecția cu HPV", a declarat dr. Sorin Bogdan, medic radioterapeut la Centrul Oncologic SANADOR.

De la ce vârstă ar trebui să meargă tinerele la ginecolog

"De la ce vârstă și la ce persoane este indicat acest screening anual?", a întrebat apoi jurnalistul Val Vâlcu.

"Încă de la debutul vieții sexuale sfătuim ca pacientele să meargă la medicul ginecolog să efectueze astfel de controale, iar apoi în fiecare an. E necesară o deosebită atenție în momentul în care există cazuri în familie sau în momentul în care medicul ginecolog suspectează ca fiind ceva în neregulă în pelvisul pacientei, sau în momentul în care avem un examen Babeș Papanicolaou cu citologie pozitivă sau precanceroasă", a explicat dr. Sorin Bogdan.

Cum tratăm cancerul de col uterin

"În cazul cancerului de col uterin, cura de radioterapie elimină boala?", a întrebat Val Vâlcu.

"Da, putem spune că boala poate fi eliminată prin cura de radioterapie, chiar și la stadii local avansate. Nu o spun doar eu, o spun statisticile în vigoare. Dacă mai de mult, în momentul în care am intrat eu în rezidențiat, spre exemplu, cancerul de col uterin se trata într-un fel, apoi, după câțiva ani, s-au făcut studii pe un număr mare de paciente în centre universitare din întreaga lume și s-a demonstrat că trebuie urmat un anumit protocol. Iar mai nou se discută de un alt protocol care vine oarecum în ajutorul protocolului mai vechi, și anume se introduce chimioterapia de neoadjuvant.

Adică pacientele cu cancer de col uterin pot efectua chimioterapie vreo cinci-șase ședințe înainte de începe radioterapia externă. După ce efectuează cele 5-6 ședințe de chimioterapie neoadjuvantă, pacientele intră în parcursul clasic de tratament, triada clasică de radio-chimioterapie, apoi brahiterapie și apoi urmărirea imagistică", a mai explicat dr. Sorin Bogdan, medic radioterapeut la Centrul Oncologic SANADOR. Află mai mult despre tratamentul cancerului de col uterin AICI.