Prima secţie SMART dintr-un spital din România, la Buhuşi. Pacienţii nu sunt conectaţi la niciun dispozitiv

Sursa foto: Freepik / spital

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși are prima secţie SMART din România. Pacienţii nu sunt conectaţi la niciun dispozitiv, dar starea lor este cunoscută în orice moment.

Constantin Poiană, managerul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, a explicat cum sunt monitorizaţi pacienţii în prima secţie SMART dintr-un spital din România. Pacienţii nu sunt conectaţi la niciun dispozitiv, dar medicii şi asistentele ştiu în orice moment care este starea acestora.

"Spitalul "Prof. Dr. Eduard Apetrei" din Buhuşi nu este un spital mic, dar nici un spital mare. (...) S-a investit mult în spitalul Buhuşi în ultimii 8 ani. Cu ajutorul comunităţii, dar şi cu ajutorul nostru. Avem proiecte multe, ale noastre, ale spitalului, de multe milioane de euro. În ceea ce priveşte tehnologia, pot să spun fără să greşesc, Spitalul Buhuşi este unul dintre cele mai moderne din regiunea de nord-est. Fie că vorbim de rezonanţă magnetică nucleară, fie că vorbim de computer tomograf, cu tot ce înseamnă. Ecografele au devenit un fel de EKG-uri. Aproape toate cabinetele din ambulatoriu şi din specialităţile importante beneficiază de ecograf.

Şi am făcut primii paşi în ceea ce priveşte implementarea inteligenţei artificiale pe parte medicală. Avem prima secţie SMART dintr-un spital din România, unde pacienţii sunt monitorizaţi cu ajutorul inteligenţei artificiale, fără să fie conectaţi la niciun device. Sunt monitorizaţi permament cu ajutorul radarelor de detecţie, cu ajutorul camerelor cu termoviziune, le sunt monitorizate pulsul, rata respiratorie, risc de cădere, degradarea stării de sănătate. Este un lucru extraordinar. Nu se mai pot întâmpla tragedii care au fost în trecut. Ştim cu toţii, nu poţi avea un asistent medical pe fiecare salon. Ar fi ideal, dar nu suntem la acel nivel. Şi în trecut se întâmpla noaptea să fie un pacient căruia i se făcea rău şi se întâmpla o tragedie. În momentul ăsta, în 10 secunde este alertat personalul medical", a declarat Constantin Poiană într-un interviu exclusiv pentru DC News şi DC Medical.

O nouă inovaţie, la jumătatea lunii septembrie

Constantin Poiană a anunţat implementarea unui nou sistem inovativ chiar de la jumătatea lunii septembrie. Soluţia va permite medicilor să nu fie dependenţi de o cameră tehnică pentru a afla starea pacienţilor.

"Săptămâna viitoare vom implementa, pe acest sistem, nişte dispozitive, nişte PDA-uri, pe care medicii le vor avea în buzunar. Nu trebuie să stea într-un spaţiu, să fie blocaţi acolo", a mai declarat Constantin Poiană.

Spitalul din Buhuşi are inclusiv pacienţi din centre universitare

Spitalul din Buhuşi a reuşit să iasă din paradigma conform căreia bolnavii se îndreaptă doar spre spitale judeţene sau spre centre universitare.

"Ce îmi place mie să spun este că am reuşit să rupem paradigma asta, că dacă ai o problemă de sănătate te duci la un spital judeţean sau într-un centru universitar. Noi avem 34,6% dintre pacienţi proveniţi din alte judeţe. Iar unii vin şi din oraşe universitare. Avem tot ce înseamnă baza de dotare. Ne vin pacienţi din toată ţara şi se tratează la noi", a completat managerul spitalului din Buhuşi.