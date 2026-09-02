Bilete de trimitere digitale, un nou contract cadru, beneficii normale pentru medicii de familie. Horaţiu Moldovan anunţă schimbări, după ce România va avea Guvern

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Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), anunţă un nou contract cadru pentru medicii de familie, digitalizarea biletelor de trimitere, implementarea unor beneficii de program normal pentru medicii de familie, dar şi o reducere a poverii administrative. Totul, însă, după ce România va avea Guvern cu puteri depline.

Medicina de familie este poarta de intrare pentru pacient în orice sistem de sănătate, transmite Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS. Acesta spune că, pentru a putea reglementa îmbunătăţiri în medicina de familie, este necesară cunoaşterea problemelor din sistem, iar unele dintre ele sunt pe cale de a fi rezolvate.

"Medicina de familie este, în orice sistem de asigurări de sănătate, poarta de intrare pentru pacient. Este iniţiatorul cheltuielilor în sistemul de sănătate. Şi de aceea, tot ce este legat de medicina de familie, pornind de la prevenţie până la zona terapeutică, ne interesează foarte mult, din perspectiva reglementărilor pe care le putem îmbunătăţi, din perspectiva a ceea ce putem face mai simplu, atât pentru medicul de familie, cât şi pentru pacient.

Dar, ca să putem face lucrul acesta, prima dată trebuie să recunoaştem problemele medicinei de familie, în fiecare moment al relaţiei noastre, a CNAS, cu colegii noştri, medici de familie. O serie dintre aceste probleme suntem în curs să le rezolvăm prin noul contract cadru, pe care l-am pus în transparenţă decizională şi pe care o să începem, chiar din această săptămână, să îl negociem, să îl discutăm cu organizaţiile profesionale, astfel încât în 16-17 septembrie să finalizăm acest proces şi, de îndată ce vom avea un Guvern cu puteri depline, să putem pune pe masa Guvernului noul contract cadru şi, după aceea, normele de aplicare ale contractului cadru. Ca să se întâmple câteva lucruri bune pentru dvs, medicii de familie.

În primul rând, să puteţi lucra normal, ca orice om din ţară, să vă puteţi lua şi dvs un concediu de odihnă, să puteţi avea şi dvs un concediu de boală, fără să fiţi nevoiţi să apelaţi la artificii, astfel încât pacienţii dvs să poată fi consultaţi de către oricare alt medic care vă înlocuieşte, iar acel medic să poată fi plătit pentru serviciile acordate pacienţilor dvs", a declarat Horaţiu Moldovan.

Platforma e-Sănătatea Mea, soluţie pentru reducerea poverii administrative

De asemenea, în ceea ce priveşte reducerea poverii administrative pe care o aveţi dumneavoastră, lansarea noii platforme informatice, cred eu, este un pas important. Desigur, orice platformă informatică nou creată pune probleme tehnice de implementare. Oricine a construit un sistem IT ştie că după perioada de testare, urmează punerea în producţie, unde trebuie să se facă reglaje fine. Suntem în această etapă. Ieri am lansat noua platformă informatică, care are şi o componentă publică, prin portalul e-sănătatea mea. Am deschis platforma informatică a CNAS tocmai în sensul reducerii poverii administrative, atât a dvs, a medicilor de familie, cât şi a celorlalţi colegi din domeniul de asistenţă medicală. Astfel, ei să aibă acces mai uşor la dvs, iar dvs să puteţi comunica mai uşor cu ceilalţi colegi, din alte specializări. Astfel, de îndată ce furnizorii de servicii terţe de aplicaţii pe care le folosiţi dvs îşi actualizează aplicaţiile pe baza specificaţiilor tehnice pe care le-am lansat, biletul de trimitere, de exemplu, pe care dvs îl eliberaţi pacientului în ambulatoriul de specialitate va fi vizibil imediat în portalul e-sănătateamea. Lucrul acesta se întâmplă astăzi, în acest moment, pentru acei furnizori care au aplicaţiile updatate.

E un lucru foarte importat şi pentru medicul de specialitate, care poate vizualiza biletul de trimitere, fără ca pacientul să mai trebuiască să plimbe hârtii. Sigur, nu avem această reglementare din punct de vedere legislativ. Portalul a luat-o înaintea reglementărilor legislative, dar e şi normal. Că am avut termen în PNRR, trebuia să facem platforma, am făcut-o, e capabilă din punct de vedere tehnic, iar această modificare e inclusă în contractul cadru. Şi de îndată ce vom avea noul Guvern, şi acest lucru va fi reglementat prin HG. Digitalizarea formularelor medicale va deveni realitate în viaţa dvs şi a pacienţilor. Desigur, câteva luni vom merge în paralel, pentru că e o chestiune necesară pentru a evita anumite disfuncţionalităţi şi neplăceri pentru dvs şi pentru pacienţii dvs", a completat Horaţiu Moldovan la dezbaterea "Prioritate Națională pentru Prevenție – Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”, găzduită de Administrația Prezidențială la Palatul Cotroceni.