Mirabela Grădinaru, apel pentru prevenție și combaterea dezinformării în sănătate / video

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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a subliniat importanța prevenției și a medicinei de familie în cadrul unei dezbateri găzduite de Administrația Prezidențială. Aceasta a vorbit și despre pericolul dezinformării medicale și despre necesitatea creșterii încrederii românilor în știință și educația pentru sănătate.

Administrația Prezidențială găzduiește marți, 2 septembrie 2026 dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție – Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”. În cadrul evenimentului, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a vorbit despre importanța prevenției în sănătatea românilor și despre rolul medicinei de familie în societate.

„Am avut întotdeauna un respect profund pentru medici. Cred că există puține profesii care presupun atât de multă responsabilitate, empatie și putere de a schimba destine. Dincolo de pregătirea profesională, există și o dimensiune umană pe care noi, pacienții, o simțim foarte puternic. Mă refer la încredere!

În momentele în care sănătatea noastră este pusă la încercare, medicii sunt cei spre care ne îndreptăm cu speranță. Și am făcut-o de nenumărate ori, eu personal“, a precizat Mirabela Grădinaru.

Rolul medicilor de familie pentru o societate sănătoasă

Potrivit Mirabelei Grădinaru, medicii de familie au un rol esențial în prevenție, deoarece sunt cei care cunosc cel mai bine istoricul și evoluția medicală a pacienților.

„Această dezbatere ne oferă prilejul să înțelegem mai bine o specialitate esențială, dar care nu primește întotdeauna recunoașterea pe care o merită. Medicina de familie vorbește despre sănătate, dar și despre grijă, continuitate și legătura dintre generații. Ca mamă, știu foarte bine cât de important e rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie.

De-a lungul timpului am înțeles că medicul de familie nu e doar medicul care ține evidența dosarelor noastre medicale sau care completează trimiteri, ci este cel care ne cunoaște istoricul, ne urmărește evoluția și ne oferă siguranța că cineva privește sănătatea noastră în ansamblu.

Ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate. Medicul de familie se află în prima linie a prevenței, iar aceasta reprezintă una dintre cele mai inteligente investiții ale unei populații. Trebuie să începem prin a pune prevenția în centrul politicilor publice.

Este mult mai simplu și mai puțin costisitor să previi decât să tratezi. Este mai bine să depistezi la timp o afecțiune decât să încerci să gestionezi consecințele ei ani la rând. Aici, medicii de familie au un rol de neînlocuit, fiindcă ei cunosc familiile, comunitățile și pot identifica din timp riscurile cardiovasculare, oncologice sau metabolice. Ei pot transforma prevenția într-o realitate a fiecărui cetățean. Prevenția trebuie privită ca o prioritate strategică și ca o responsabilitate morală“, a spus Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru, despre dezinformare în domeniul medical

De asemenea, Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra modului în care dezinformarea afectează domeniul medical și a făcut un apel pentru mai multă încredere în știință și educație pentru sănătate.

„O mare provocare e dezinformarea. Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației, de pseudo-specialiști și de recomandări lipsite de fundament științific.

Cred că avem datoria să susținem mai ferm vocea medicilor și a specialiștilor. Avem nevoie de mai multă educație pentru sănătate și de mai multă încredere în știință. Fiecare campanie de vaccinare reușită, fiecare persoană care înțelege importanța controlelor periodice și fiecare copil protejat prin prevenție reprezintă o victorie pentru întreaga societate.

La fel de important este să păstrăm în România medicii tineri. Ei nu au nevoie doar de apreciere, ci și de condiții reale pentru a-și construi aici o carieră și nu este suficient să formăm profesioniști valoroși dacă nu le oferim motive reale să rămână și să-și pună competențele în slujba comunităților din care fac parte. Sunt convinsă că avem atât resursele, cât și expertiza necesare pentru a construi un sistem de sănătate mai puternic și mai rezilient, dar acest lucru nu poate fi realizat fără medicina de familie și fără oamenii care o reprezintă. În încheiere, vreau să vă transmit încă o dată respectul și recunoștința mea.

Vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți în fiecare zi pentru răbdarea, profesionalismul și dedicarea cu care aveți grijă de noi, oamenii. Vă doresc succes în această dezbatere și sper că ideile formulate astăzi să se transforme în măsuri concrete care să aducă prevenția mai aproape de fiecare familie și să așeze medicina de familie acolo unde îi este locul: în centrul unui sistem de sănătate modern, eficient și uman“, a mai spus Mirabela Grădinaru.