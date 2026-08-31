Epidemia de Ebola ia amploare în RD Congo: peste 6.000 de cazuri și aproape 3.000 de morți

Refugiați adunați pentru a asculta și afla informații despre prevenirea virusului Ebola, în tabăra CECA din Mambasa, provincia Ituri, Republica Democrată Congo, 25 august 2026. Sursa foto: Agerpres

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC) se extinde, bilanțul oficial depășind 6.000 de cazuri și 2.900 de decese.

Peste 6.000 de persoane au contractat virusul Ebola în Republica Democratică Congo (RDC) în cadrul epidemiei actuale, iar 2.911 dintre aceste persoane au murit, a anunţat, luni, 31 august, Ministerul Informaţiei din Kinshasa, citat de DPA, potrivit Agerpres.

Experţii în sănătate consideră însă că există un număr mult mai mare de cazuri care nu au fost raportate. În prezent, 619 peroane se află în carantină sau primesc tratament medical.

Lupta împotriva Ebola, îngreunată de lipsa unui vaccin

Actuala epidemie de Ebola, cauzată de tulpina virală Bundibugyo, este deosebit de dificil de ţinut sub control, parţial din cauza faptului că deocamdată nu există niciun vaccin omologat şi niciun tratament specific.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat epidemia de Ebola din RDC la jumătatea lunii mai. Ţinând cont de numărul cazurilor raportate deja până în acel moment, experţii în sănătate cred că primele infectări cu Ebola s-ar fi produs şi ar fi rămas nedetectate încă de la începutul lunii februarie.

Provincia Ituri din nord-estul RDC a fost prima afectată. Cazuri de Ebola au fost de atunci raportate în şase provincii din această ţară, a doua ca mărime din Africa prin prisma suprafeţei.

Studii clinice privind două tratamente antiretrovirale se află în plină desfăşurare de la începutul lunii iulie. În plus, un studiu clinic ce vizează vaccinul Ervebo a început săptămâna trecută. Vaccinul Ervebo a fost autorizat pentru tulpina Zair a virusului Ebola, mult mai frecvent întâlnită.

Potrivit Centrului African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Africa CDC), suspiciunile conform cărora tulpina Bundibugyo ar fi suferit deja mutaţii nu au fost confirmate.

Ce este Ebola și care sunt simptomele?

Ebola este o boală rară, dar extrem de gravă, provocată de un virus. Virusurile Ebola infectează în mod obișnuit animalele, în special liliecii frugivori, însă focarele în rândul oamenilor pot începe atunci când persoanele consumă sau manipulează animale infectate.

Simptomele apar după o perioadă de incubație cuprinsă între două și 21 de zile. Debutul este brusc și seamănă cu cel al gripei sau al malariei și se manifestă prin febră, dureri de cap și oboseală. Pe măsură ce boala evoluează, apar vărsăturile și diareea, iar formele severe pot duce la afectarea funcției mai multor organe. Unii pacienți, însă nu toți, dezvoltă hemoragii interne și externe.

Virusul se transmite de la o persoană la alta prin contactul cu fluide biologice infectate, precum sângele sau vărsăturile. În trecut, focarele de Ebola erau de dimensiuni reduse și rămâneau limitate la zone rurale izolate. Urbanizarea aduce însă populații tot mai numeroase în apropierea habitatelor naturale ale acestor virusuri și crește riscul de transmitere.

Actualul focar de Ebola

Primul caz cunoscut a fost o asistentă medicală care a dezvoltat simptomele pe 24 aprilie, ceea ce înseamnă că virusul s-a răspândit nedetectat timp de mai multe săptămâni. Asistenta a murit în Bunia, capitala provinciei Ituri din estul Republicii Democrate Congo, potrivit ministrului sănătății din Congo, Samuel Roger Kamba. Trupul victimei a fost transportat în Mongbwalu. Kamba a declarat că unul dintre motivele pentru care virusul s-a răspândit rapid a fost numărul mare de persoane expuse la corpul decedatului în timpul ceremoniei funerare.