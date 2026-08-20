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DCNews Sanatate La 22 de ani, Marian a fost la un pas de moarte. Medicul Radu Țincu l-a salvat, chiar dacă nu exista antidot nicăieri în lume

La 22 de ani, Marian a fost la un pas de moarte. Medicul Radu Țincu l-a salvat, chiar dacă nu exista antidot nicăieri în lume

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 20 Aug 2026
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Radu Țincu
Radu Țincu

Are 22 de ani și salvarea sa a avut un nume: prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu.

Vorbim despre Marian, un tânăr de 22 de ani care a ajuns la Spitalul Floreasca în urmă cu câteva zile, mușcat de vipera cu buze albe pe care o cumpărase în urmă cu doi ani din Germania. Șarpele, care trăiește în mod normal în Asia, și-a înfipt colții în degetul lui în timp ce îl hrănea. A avut nevoie de tratamente puternice și mai multe intervenții chirurgicale, pentru că veninul îi afectase tot brațul stâng. 

Pe scurt... putea să moară. Dar prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu și echipa sa au făcut o minune. Pentru că minunile se fac prin medici.

Marian voia să hrănească vipera, în momentul în care a ratat penseta și l-a nimerit direct în deget. Nu este un caz singular. Mulți oameni ajung la spital, în stare gravă, din cauza mușcăturilor animalelor exotice pe care le au.

Ce a făcut prof. univ. dr. Radu Țincu n-a fost simplu. De ce? Pentru că nu există nicăieri în lume un antivenin pentru această viperă. Iar complicațiile foarte grave care apar sunt evidente din cauza toxicității generale a veninului. Apar edeme și probleme de coagulare a sângelui. Pe lângă medicamentele specifice, este nevoie și de transfuzii de sânge.

„În spatele fiecărei urgențe există un om, acum un pacient de 22 de ani, o familie, o poveste și, uneori, o luptă dusă minut cu minut. Astăzi, această luptă ne unește pe toți — medici și personal medical din secția noastră, dar și colegii din Secția de Chirurgie Plastică. Fiecare intervenție, fiecare decizie și fiecare gest medical contează.

Este genul de moment în care profesia devine mai mult decât o meserie. Devine solidaritate, responsabilitate și speranță. Iar atunci când mai multe echipe lucrează împreună, fiecare cu experiența și competența sa, șansa pacientului crește.

Mușcătura de viperă reprezintă o urgență medicală, deoarece veninul poate produce efecte locale și sistemice importante. Veninul de viperă are o compoziție complexă, conținând toxine și enzime care pot determina leziuni tisulare, alterarea hemostazei și tulburări ale coagulării. 

Efectele sistemice pot include manifestări hemoragice, hipotensiune arterială, afectare renală acută și, în formele severe, disfuncții multiorganice. Severitatea depinde de specia de viperă, cantitatea de venin inoculată, localizarea mușcăturii și particularitățile individuale ale pacientului.

Managementul presupune monitorizare clinică și biologică atentă, tratament suportiv și, în cazurile indicate, administrarea de antivenin, alături de tratamentul complicațiilor locale și sistemice. În formele cu afectare importantă a țesuturilor moi, colaborarea multidisciplinară, inclusiv cu chirurgia plastică, poate fi esențială pentru conservarea funcției și limitarea sechelelor.

Astăzi este o nouă zi în care suntem o mare echipă care luptă pentru același obiectiv: viața unui om”, a zis  prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu.

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Radu Țincu
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Comentarii (1)

Bear with me   •   20 August 2026   •   11:30

Vipera cu buze albe? Nu-i ajungea nevasta? :))

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