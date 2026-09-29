Focare de hepatită A în județul Brașov: Zeci de cazuri raportate de la începutul anului școlar

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Mai multe focare de hepatită A au apărut în județul Brașov de la începerea noului an școlar. Majoritatea cazurilor înregistrate sunt la copii cu vârste între 1 și 9 ani, anunță DSP.

Mai multe focare de hepatită sunt active în județul Brașov, majoritatea cazurilor fiind înregistrate la copii cu vârste între 1 şi 9 ani, a anunţat, marţi, 29 septembrie, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Braşov.

Reprezentanţii instituţiei au precizat, într-un comunicat de presă, că este vorba despre focare de comunitate, în special în zonele defavorizate din mai multe localităţi din municipiul Săcele şi comunele Tărlungeni, Zizin, Arini, Apaţa şi Prejmer.

Conform sursei citate, de la începutul anului şcolar şi până în prezent, au fost raportate 85 de cazuri, majoritatea în cadrul focarelor menţionate. Un număr de 6 cazuri au fost înregistrate în municipiul Braşov, transmite Agerpres.

"În vederea limitării apariţiei de cazuri noi de boală, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov a furnizat substanţe clorigene destinate dezinfecţiei suprafeţelor şi antiseptice pentru dezinfecţia mâinilor şi a distribuit materiale informative referitoare la hepatita virală A atât în unităţile de învăţământ, cât şi la medicii de familie din localităţile cu focare. De asemenea, au fost distribuite medicilor de familie vaccinuri împotriva hepatitei A, în vederea imunizării contacţilor persoanelor confirmate cu hepatită virală A din focarele active", se arată în comunicatul DSP Braşov.

Ce este hepatita virală A

Hepatita acută virală A este o boală infecţioasă care se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumarea alimentelor şi băuturilor contaminate sau prin contact direct cu alte persoane infectate. De altfel, aceasta mai este numită în popor și "boala mâinlor murdare".

Cum putem preveni hepatita A

Într-o postare pe pagina de Facebook, DSP Brașov vine cu mai multe recomandări și explică cum poate fi prevenită hepatita A. Sfaturile pentru români sunt:

Spălați-vă pe mâini înainte de a mânca și după utilizarea toaletei,

Consumați apă doar din surse sigure sau apă fiartă,

Înghețata, produsele congelate, trebuie preparate doar cu apă potabilă,

Alimentele trebuie preparate termic înainte de consum și păstrate la temperaturi adecvate,

Este indicată doar utilizarea toaletelor care dispun de apă și săpun,

Vaccinați-vă împotriva hepatitei A.

Simptomele hepatitei A

Principalele simptome ale hepatitei A sunt:

Icterul - colorarea în galben a ochilor

Urină închisă la culoare

Oboseală

Greață

Vărsături

Dureri abdominale

Indispoziție

Scaun de culoarea argilei

În cazul apariției acestor siptome, DSP Brașov recomandă adresarea de urgență la un medic și evitarea utilizării în comun a obiectelor de uz personal precum prosoape, tacâmuri sau haine.

Reamintim că recent DC Media Group a organizat dezbatarea "HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare", eveniment care a reunit reprezentanți ai domeniului medical, autorități și specialiști în industria farmaceutică pentru a aborda importanța prevenției.