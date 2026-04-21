€ 5.0989
|
$ 4.3341
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.3341
 
Tot mai mulți părinți refuză vaccinarea copiilor. Semnal de alarmă tras de autoritățile sanitare din Vaslui
Data publicării: 09:47 21 Apr 2026

Tot mai mulți părinți refuză vaccinarea copiilor. Semnal de alarmă tras de autoritățile sanitare din Vaslui
Autor: Tiberiu Vasile

medic care vaccineaza un copil Sursa foto: Freepik, @freepik

Autoritățile sanitare din Vaslui semnalează o creștere a refuzului vaccinării copiilor și a neprezentărilor la imunizare.

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui atrag atenţia cu privire la creşterea numărului de părinţi care refuză vaccinarea copiilor.

Potrivit ultimelor date analizate de autorităţile sanitare din judeţ, procentul copiilor vaccinaţi la naştere este ridicat, dar rata imunizării scade ulterior ulterior la vaccinurile care sunt administrate în mai multe doze, în luna februarie, când s-a efectuat calculul acoperirii vaccinale pentru cohorta de născuţi în luna iulie 2024, rezultatele indicând 97% rata de vaccinare la vaccinul împotriva hepatitei B şi a tuberculozei şi procente mult scăzute la hexavaccinul care care protejează bebeluşul de difterie, tetanos, tuse convulsivă, hepatită B, poliomielită şi boala determinată de Haemophilus influenzae tip B, la vaccinul pneumococic şi la vaccinul ROR.

"S-a înregistrat o scădere a numărului de părinţi care îşi vaccinează copiii"

"La vaccinul hexavalent, rata de vaccinare este 90% la administrarea de la două luni, scade la 86,9% la patru luni, pentru ca la 11 luni copiii să fie vaccinaţi în proporţie de 73%. În ceea ce priveşte vaccinul pneumococic, rata de imunizare este de 90,3% la copiii de două luni, 87,3% la cei de patru luni şi 72% la bebeluşii de 11 luni. La vaccinarea ROR, anti rujeolă-oreion-rubeolă rata de vaccinare este de 75,4%. Principalele probleme identificate în cadrul campaniilor de vaccinare pe care le derulăm în judeţ sunt creşterea numărului de aparţinători care refuză vaccinarea copiilor şi numărul mare de neprezentări la vaccinare, ceea ce reprezintă o formă mascată de refuz", au precizat reprezentanţii DSP Vaslui.

Conducerea instituţiei spune că derulează constant campanii de conştientizare privind importanţa administrării vaccinurilor.

"Având în vedere discuţiile din spaţiul public, anumite campanii antivaccinare, s-a înregistrat o scădere a numărului de părinţi care îşi vaccinează copiii, dar în Moldova situaţia este mai bună decât în alte zone din ţară în ceea ce priveşte rata de acoperire vaccinală. Prin campanii proprii, prin informaţiile pe care le transmitem în teritoriu prin intermediul asistenţilor comunitari sau al mediatorilor sanitari, dar şi cu sprijinul medicilor de familie, transmitem populaţiei beneficiile acestor vaccinuri", a declarat directorul executiv al DSP Vaslui, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Contraindicațiile vaccinării, adesea invocate abuziv. Ce trebuie să știe toți părinții

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vaccin
vaslui
copii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
