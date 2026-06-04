€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Stiri Cod galben de vreme rea joi în Capitală și alte 12 județe. Avertizarea ANM

Cod galben de vreme rea joi în Capitală și alte 12 județe. Avertizarea ANM

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine vant puternic umbrela Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O avertizare meteorologică de Cod galben pentru furtuni intră în vigoare joi, începând cu ora 12:00, în București și în mai multe județe.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă joi, 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00.

Zonele vizate de avertizarea ANM

Zonele vizate sunt următoarele: cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Printre zonele aflate sub avertizare este Capitala și județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vrancea.

Conform meteorologilor, în intervalul menționat vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu rafale de 50–70 km/h. Totodată, este posibilă grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de una până la 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Furtunile s-ar putea extinde și în alte zone din România


ANM anunță că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.

Pentru București, prognoza specială spune că vremea va fi în general instabilă în intervalul 04 iunie, ora 09:00 – 23:00. Cerul va avea înnorări temporar accentuate. Vor fi averse ce pot cumula 15–20 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii cu viteze de 50–70 km/h și posibil grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 25–26 de grade.

Recomandări pentru populație în caz de vreme rea

În contextul vremii severe, IGSU transmite populației să urmărească avertizările oficiale, să fixeze obiectele ce pot fi luate de vânt, să rămână în interior pe durata furtunii. De asemenea, să se evite apropierea de copaci, stâlpi sau cabluri electrice. Șoferii sunt sfătuiți să oprească în locuri sigure, departe de arbori ori cabluri, până la încetarea fenomenelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cod galben
vremea
anm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate
Publicat acum 10 minute
LOTO: Peste 5,48 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 4 iunie 2026
Publicat acum 12 minute
Spitalul din Dezna, Arad, va fi modernizat și extins pentru prima dată. Investiție de 50 milioane lei
Publicat acum 18 minute
Video - Intervenție spectaculoasă în Centrul Vechi din București. Cum a fost îndepărtat un roi de albine de pe o terasă
Publicat acum 20 minute
CCIR deschide primul birou de reprezentare externă, în China, la Guangzhou
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Horoscop 4 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 1 minut
DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI
Publicat acum 3 ore si 55 minute
BANCUL ZILEI: Studentul, replică savuroasă către un profesor
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Cod galben de vreme rea joi în Capitală și alte 12 județe. Avertizarea ANM
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close