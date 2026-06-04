Cod galben de vreme rea joi în Capitală și alte 12 județe. Avertizarea ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă joi, 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00.

Zonele vizate de avertizarea ANM

Zonele vizate sunt următoarele: cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Printre zonele aflate sub avertizare este Capitala și județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vrancea.

Conform meteorologilor, în intervalul menționat vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu rafale de 50–70 km/h. Totodată, este posibilă grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de una până la 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Furtunile s-ar putea extinde și în alte zone din România



ANM anunță că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.

Pentru București, prognoza specială spune că vremea va fi în general instabilă în intervalul 04 iunie, ora 09:00 – 23:00. Cerul va avea înnorări temporar accentuate. Vor fi averse ce pot cumula 15–20 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii cu viteze de 50–70 km/h și posibil grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 25–26 de grade.

Recomandări pentru populație în caz de vreme rea

În contextul vremii severe, IGSU transmite populației să urmărească avertizările oficiale, să fixeze obiectele ce pot fi luate de vânt, să rămână în interior pe durata furtunii. De asemenea, să se evite apropierea de copaci, stâlpi sau cabluri electrice. Șoferii sunt sfătuiți să oprească în locuri sigure, departe de arbori ori cabluri, până la încetarea fenomenelor.