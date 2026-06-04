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DCNews Stiri Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Croația. Patru persoane au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Croația. Patru persoane au murit

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine cu un avion Foto cu rol ilustrativ: Freepik
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Patru persoane au murit joi într-un accident aviatic produs în sudul peninsulei Istria.

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa joi într-un accident de avion în apropiere de Medulin, în sudul peninsulei Istria de pe litoralul croat al Mării Adriatice, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, informează AFP şi HINA, potrivit Agerpres. 

'Potrivit informaţiilor disponibile în acest moment, patru persoane au decedat', a indicat poliţia.

Conform presei locale, salvatorii sunt în căutarea altor două persoane.

Accidentul s-a produs în zona Campanoz, în afara oraşului, şi 'toate serviciile de urgenţă sunt la faţa locului', adaugă comunicatul.

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Avionul era înmatriculat în Germania

Din informaţiile preliminare rezultă că poliţia a primit în jurul orei locale 11.20 o alertă conform căreia un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în zona respectivă.

La faţa locului au fost trimise imediat echipe de urgenţă medicale, ale pompierilor şi poliţiei.

Postul public HRT afirmă că avionul era înmatriculat în Germania, decolase din Austria şi avea ca destinaţie aerodromul din Medulin.

Mai multe detalii despre accident sunt aşteptate mai târziu în cursul zilei de joi, după sosirea anchetatorilor agenţiei naţionale de investigare a accidentelor de trafic aerian, maritim şi feroviar (AIN).

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