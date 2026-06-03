€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Stiri Incendiu la o pensiune din Costinești: Primele informații de la ISU

Incendiu la o pensiune din Costinești: Primele informații de la ISU

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un incendiu a izbucnit la o pensiune din Costinești.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune din Costineşti, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa.

Potrivit sursei citate, din primele informaţii, nu sunt victime.

Pompierii au fost sesizaţi despre izbucnirea unui incendiu la o pensiune cu etaj, pe strada Talazului din Costineşti.

"Intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o pensiune, în localitatea Costineşti. La sosirea pompierilor la faţa locului, incendiul se manifesta generalizat pe aproximativ 150 metri pătraţi", au mai transmis reprezentanţii ISU "Dobrogea". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

costinesti
incendiu
pompieri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Patru avioane Eurofighter Typhoon italiene au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu
Publicat acum 28 minute
România trece de 60% absorbție PNRR, anunță Dragoș Pîslaru
Publicat acum 31 minute
Breaking news-ul pozitiv de care România avea nevoie! O veste care merită prima pagină: 81 de inimioare salvate în România de medici de la Sanador
Publicat acum 33 minute
Lia Olguţa Vasilescu, nemulţumită de legea salarizării. "Nu îmi convine să cresc salariile cu 2 milioane euro"
Publicat acum 40 minute
Raport alarmant: Oamenii intră pe telefon pentru un lucru și ajung să deruleze fără scop. O treime din timpul pe device-uri este petrecut fără intenție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 55 minute
Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții informale cu liderii PNL, PSD, USR
Publicat acum 10 ore si 14 minute
”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)
Publicat acum 7 ore si 20 minute
”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină
Publicat acum 20 ore si 6 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close