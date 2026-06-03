Incendiu la o pensiune din Costinești: Primele informații de la ISU

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune din Costineşti, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa.

Potrivit sursei citate, din primele informaţii, nu sunt victime.

Pompierii au fost sesizaţi despre izbucnirea unui incendiu la o pensiune cu etaj, pe strada Talazului din Costineşti.

"Intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o pensiune, în localitatea Costineşti. La sosirea pompierilor la faţa locului, incendiul se manifesta generalizat pe aproximativ 150 metri pătraţi", au mai transmis reprezentanţii ISU "Dobrogea".