Incendiu la o pensiune din Costinești: Primele informații de la ISU

Un incendiu a izbucnit la o pensiune din Costinești.
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune din Costineşti, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa.
Potrivit sursei citate, din primele informaţii, nu sunt victime.
Pompierii au fost sesizaţi despre izbucnirea unui incendiu la o pensiune cu etaj, pe strada Talazului din Costineşti.
"Intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o pensiune, în localitatea Costineşti. La sosirea pompierilor la faţa locului, incendiul se manifesta generalizat pe aproximativ 150 metri pătraţi", au mai transmis reprezentanţii ISU "Dobrogea".
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de Anca Murgoci