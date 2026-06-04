Veniturile Rusiei din petrol și gaze au crescut cu 32,4% în mai, în contextul scumpirii țițeiului și al tensiunilor geopolitice

Veniturile Rusiei din petrol şi gaze, responsabile pentru aproximativ o cincime din totalul veniturilor la bugetul federal, au crescut în ritm anual cu 32,4% în mai, la 678,9 miliarde de ruble (9,3 miliarde de dolari), conform datelor Ministerului de Finanţe, pe fondul majorării cotaţiilor la ţiţei, în urma războiului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Faţă de aprilie, veniturile au scăzut cu 20,7%, în condiţiile în care firmele au plătit impozitul pe profit, care se achită periodic.

Rusia, al treilea mare producător şi exportator de petrol din lume, a beneficiat de pe urma măririi prețurilor la ţiţei

Rusia, al treilea mare producător şi exportator de petrol din lume după SUA şi Arabia Saudită, a beneficiat semnificativ de pe urma majorării cotaţiilor la ţiţei, ca efect al războiului din Orientul Mijlociu. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, în contextul cheltuielilor ridicate în domeniul apărării şi securităţii, după ce Rusia a invadat Ucraina, în 2022.

În primele cinci luni din acest an, veniturile Rusiei din petrol şi gaze au scăzut în ritm anual cu aproximativ 30%, la aproape 3.000 miliarde de ruble. Bugetul Rusiei pe 2026 estimează venituri din petrol şi gaze de 8.920 miliarde de ruble.

Anul trecut, veniturile Rusiei din petrol şi gaze au scăzut cu 24%, la 8.480 miliarde de ruble, cel mai redus nivel începând din 2020, conform Agerpres.

Rol strategic în comerțul global. Ce soluție a găsit Putin

Moscova poate juca un rol important în crearea unei noi arhitecturi globale de logistică şi comerţ extern, a afirmat în aprilie preşedintele rus Vladimir Putin, comentând situaţia creată pe piaţa internaţională de blocarea Strâmtorii Ormuz şi războiul din Iran, informează EFE, citată de Agerpres.

"Rusia poate oferi lumii aceste soluţii şi poate juca un rol important în formarea unei noi arhitecturi globale de logistică şi comerţ internaţional în general", a declarat liderul rus într-un mesaj adresat participanţilor la un forum de transport şi logistică desfăşurat la Sankt Petersburg.

Liderul rus a constatat că "evenimentele din Iran afectează deja în mod direct pieţele energetice şi transportul de petrol şi gaz prin Strâmtoarea Ormuz".

Această situaţie, a susţinut el, obligă multe ţări şi companii să evalueze costul şi durata transportului mărfurilor.

"Siguranţa şi stabilitatea rutelor de transport care sunt mai puţin afectate de crize, conflicte armate şi alte riscuri externe devin un factor decisiv" în situaţia actuală, a spus el.

În consecinţă, Putin a susţinut că rutele logistice ruseşti "pot fi benefice pentru partenerii lor atât din punct de vedere economic datorită reducerii timpilor de tranzit, cât şi din perspectiva diversificării fluxurilor de transport mondiale".

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