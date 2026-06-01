Ucraina a lovit cu drone instalații energetice ale Rusiei: Rafinăria din Saratov cuprinsă de flăcări / Video
Data publicării: 01 Iun 2026

Ucraina a lovit cu drone instalații energetice ale Rusiei: Rafinăria din Saratov cuprinsă de flăcări / Video
Autor: Andrei Itu

pompier luptand cu focul; incendiu Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01
Ucraina a vizat obiective energetice din Rusia și a lovit o rafinărie de petrol și o stație de pompare a țițeiului, în contextul unui atac masiv cu drone.

Obiective energetice din Rusia au fost vizate de un val de atacuri cu drone lansat de Ucraina, duminiă noapte. O rafinărie de petrol și o stație de pompare a țițeiului au fost lovite. Rafinăria din Saratov, aflată în sud-vestul Rusiei, a fost cuprinsă de flăcări după ce dronele au lovit instalația, despre care Kievul afirmă că alimenta efortul de război al Moscovei.

Cui aparține Rafinăria Saratov lovită de Ucraina

Rafinăria din Saratov aparține de compania energetică de stat a Rusiei, Rosneft. Guvernatorul local rus, Roman Busargin, a spus că dronele ucrainene au avariat infrastructură civilă în atacul de duminică, însă nu a oferit detalii. Canalul independent de știri rusesc Astra a transmis că o rafinărie de petrol a fost cuprinsă de incendiu în orașul Saratov.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a postat duminică pe rețelele sociale următorul mesaj: „În această noapte, soldații noștri au aplicat sancțiunile pe termen lung ale Ucrainei asupra unei rafinării de petrol din Saratov, Rusia - la aproximativ 700 de kilometri (435 de mile) de linia frontului. O realizare importantă.”

Resturi de drone au provocat un incendiu la un depozit de combustibil din regiunea Rostov

Totodată, resturi de drone au provocat un incendiu la un depozit de combustibil din regiunea Rostov din sud-vestul Rusiei, învecinat cu estul Ucrainei aflat sub ocupație rusă, a afirmat guvernatorul Iuri Sliusar pe Telegram, duminică. El a spus că locuitorii din casele din apropiere au fost evacuați.

Statul Major General al Ucrainei a confirmat că forțele sale au fost în spatele atacului asupra instalației din orașul Matveev Kurgan. Autoritățile locale au declarat că un atac cu drone asupra depozitului a provocat un incendiu major pe o suprafață extinsă.

Ucraina ar fi lovit și stația de pompare Lazarevo din regiunea Kirov din Rusia

Conform Statului Major General, Ucraina a lovit și stația de pompare Lazarevo din regiunea Kirov din Rusia, la nord-est de Moscova, la peste 1.200 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina. Instalația ajută la transportul petrolului rusesc din Siberia către Belarus.

Guvernatorul regional Alexandr Sokolov a spus că dronele au lovit o instalație din regiunea Kirov, însă nu a oferit alte detalii, scrie Express.co.uk.

