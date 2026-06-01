Ucraina a lovit cu drone instalații energetice ale Rusiei: Rafinăria din Saratov cuprinsă de flăcări / Video

Ucraina a vizat obiective energetice din Rusia și a lovit o rafinărie de petrol și o stație de pompare a țițeiului, în contextul unui atac masiv cu drone.
Obiective energetice din Rusia au fost vizate de un val de atacuri cu drone lansat de Ucraina, duminiă noapte. O rafinărie de petrol și o stație de pompare a țițeiului au fost lovite. Rafinăria din Saratov, aflată în sud-vestul Rusiei, a fost cuprinsă de flăcări după ce dronele au lovit instalația, despre care Kievul afirmă că alimenta efortul de război al Moscovei.
Rafinăria din Saratov aparține de compania energetică de stat a Rusiei, Rosneft. Guvernatorul local rus, Roman Busargin, a spus că dronele ucrainene au avariat infrastructură civilă în atacul de duminică, însă nu a oferit detalii. Canalul independent de știri rusesc Astra a transmis că o rafinărie de petrol a fost cuprinsă de incendiu în orașul Saratov.
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a postat duminică pe rețelele sociale următorul mesaj: „În această noapte, soldații noștri au aplicat sancțiunile pe termen lung ale Ucrainei asupra unei rafinării de petrol din Saratov, Rusia - la aproximativ 700 de kilometri (435 de mile) de linia frontului. O realizare importantă.”
Totodată, resturi de drone au provocat un incendiu la un depozit de combustibil din regiunea Rostov din sud-vestul Rusiei, învecinat cu estul Ucrainei aflat sub ocupație rusă, a afirmat guvernatorul Iuri Sliusar pe Telegram, duminică. El a spus că locuitorii din casele din apropiere au fost evacuați.
Statul Major General al Ucrainei a confirmat că forțele sale au fost în spatele atacului asupra instalației din orașul Matveev Kurgan. Autoritățile locale au declarat că un atac cu drone asupra depozitului a provocat un incendiu major pe o suprafață extinsă.
Conform Statului Major General, Ucraina a lovit și stația de pompare Lazarevo din regiunea Kirov din Rusia, la nord-est de Moscova, la peste 1.200 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina. Instalația ajută la transportul petrolului rusesc din Siberia către Belarus.
Guvernatorul regional Alexandr Sokolov a spus că dronele au lovit o instalație din regiunea Kirov, însă nu a oferit alte detalii, scrie Express.co.uk.
de Anca Murgoci