Singurul moment în care "extremismul" își face loc în PE. G. Teodorescu explică situația reală: Ești cât se poate de frecventabil
Data publicării: 29 Mai 2026

EXCLUSIV Singurul moment în care ”extremismul” își face loc în PE. G. Teodorescu explică situația reală: Ești cât se poate de frecventabil
Autor: Andrei Itu

maria-georgiana-teodorescu_67607300 Eurodeputata AUR-ECR Georgiana Teodorescu
Georgiana Teodorescu a declarat, într-un interviu la DC News, alături de Bogdan Chirieac, că eticheta de ”extremism” aplicată unor partide de la Bruxelles este un ”narativ politic”, iar realitatea este alta.

Georgiana Teodorescu a afirmat, într-un interviu la DC News, alături de jurnalistul și analistul politic Bogdan Chirieac că eticheta de „extremism” aplicată unor partide este un „narativ politic”. Europarlamentara ECR a evidențiat realitatea din activitatea Parlamentului European, afirmând că grupul ECR nu este extremist și că, în practică, eurodeputații din diverse familii politice (S&D, PPE, Renew, ECR etc.) colaborează des la dosare tehnice importante.

 ”Ce este chestiunea asta cu partidele extremiste?”, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

”Partidele extremiste, un narativ fals”

”Din punctul meu de vedere, este un narativ fals. În ceea ce privește grupul politic ECR pot să vă spun că nu este câtuși de puțin extremism. Lăsând la o parte pe doamna Meloni și alte nume menționate, pe care poate o să o vedem, în viitorul european, peste câțiva ani, președinte de Comisie Europeană, nu se știe, dar lăsându-o la o parte pe dumneaei, comisarul european și vicepreședinte de comisie, Raffaele Fitto, este comisarul care are în portofoliul domniei sale banii de coeziune, banii de PNRR.

Deci, noi cu el discutăm pentru PNRR. Domnia sa a fost membru în partidul doamnei Meloni. Este din Italia, din partidul Fratelli d’Italia. Prin urmare, cum poate să susțină că partide din alte grupuri politice, de exemplu de la S&D, de la socialiști, sau de la EPP, popularii europeni, că ECR ar fi extremist, în condițiile în care avem comisar european, cu portofoliu foarte important din ECR?!”, a menționat Georgiana Teodorescu.

”Astăzi, am început la Cluj un forum economic al ECR-ului și am avut speaker al evenimentului pe doamna Liz Truss, fosta premier al Marii Britanii. Britanicii, când au fost în Parlamentul European, înainte de Brexit, făceau parte din ECR”, a spus Georgiana Teodorescu.

”Și la Bruxelles este ca la București se folosește extrem de ușor cuvântul prorus și extremist?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

În continuare, Georgiana Teodorescu a negat existența unui „cordon sanitar” real în Parlamentul European, susținând că este, mai degrabă, un instrument folosit politic.

Georgiana Teodorescu: „Nu există cordon sanitar real în Parlamentul European, iar eticheta de extremism este folosită politic”

Cuvântul extremist se folosește, în special în dezbateri, atunci când sunt acele luări de cuvânt de un minut, când ni se dă voie să vorbim un minut și să adresăm, pe diverse teme care sunt în acel moment. De exemplu, este dezbatere publică pe Agricultură și vorbim, cu toții, pe rând, câte un minut ceea ce ne interesează. Sigur că sunt cei din extrema stânga, care atacă extrema dreaptă, dacă vreți, cu diverse apelative și sunt tot felul de acuzații, dar când vine vorba despre muncă efectiv în dosare te întâlnești la ședințe tehnice, de exemplul dosarul Schengen, unde stau la masă cu cel din S&D, EPP, Left, cu cel din Renew. Stăm cu toții la masă, discutăm, negociem”, a afirmat Georgiana Teodorescu.

”Nu există chestia asta reală, de cordon sanitar. Cordonul sanitar este o poveste frumoasă, politică, pe care o spun unii și alții la televizor, pentru a manipula electorat și pentru a-i convinge să nu voteze cu un anumit partid, pe motivul că partidul acela nu va fi băgat în seamă sau că nu va conta. De fapt, atunci când vine vorba despre muncă ești cât se poate de frecventabil, te caută lumea, colegi din alte grupuri politice, ambasadori. Nu există extremă precum se zice în România. Vin frecvent colegi de la EPP la ECR să îi roage să le susțină anumite chestiuni, să trecem cu majoritate de dreapta anumite lucruri în Parlamentul European”, a mai spus Georgiana Teodorescu, la DC News

