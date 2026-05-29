€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Ultimele condiţii ale lui Trump înainte de decizia finală privind acordul SUA cu Iranul
Data publicării: 29 Mai 2026

Ultimele condiţii ale lui Trump înainte de decizia finală privind acordul SUA cu Iranul
Autor: Andrei Itu

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, vineri, că începe o şedinţă în Situation Room, centrul de criză de la Casa Albă, pentru a lua o hotărâre privind acordul cu Iranul. El a exemplificat și care sunt ultimele sale condiții.

Preşedintele american Donald Trump a transmis, vineri, în reţeaua sa Truth Social că începe o şedinţă în Situation Room, centrul de criză de la Casa Albă. Scopul este de a lua o decizie finală cu privire la acordul cu Iranul, transmite Reuters.

Care sunt ultimele condiții dorite de Trump pentru acordul cu Iranul

Donald Trump a precizat câteva puncte care trebuie să fie incluse într-o eventuală înţelegere: Iranul să accepte că nu va dezvolta arme nucleare, Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă şi deminată, uraniul înalt îmbogăţit din Iran să fie recuperat şi distrus de Statele Unite, iar americanii să ridice blocada asupra porturilor iraniene.

"Nu se vor transfera bani până la noi ordine. Alte elemente de importanţă mai mică au fost convenite. Voi avea acum o şedinţă în Situation Room pentru a lua o hotărâre definitivă", a scris preşedintele.

SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar aprobarea finală e la Donald Trump

Amintim că negociatorii americani și iranieni au ajuns la un acord cu privire la un memorandum de înțelegere de 60 de zile, cu scopul de a prelungi încetarea focului și a lansa negocieri despre programul nuclear al Iranului, dar președintele Donald Trump nu și-a dat încă aprobarea finală, au transmis doi oficiali americani pentru publicația americană Axios, dar și o sursă regională din cadrul eforturile de mediere.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

negocieri sua iran
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după incidentul cu drona din Galați: Accelerăm cooperarea noastră
Publicat acum 29 minute
Putin, prima reacție după ce o dronă a căzut la Galați: Să ne trimită resturile
Publicat acum 34 minute
Fermele mari, devastate de o decizie a Bruxelles-ului. ”Pentru România, este sabotaj”, acuză Georgiana Teodorescu, ECR
Publicat acum 55 minute
Ministrul de externe iranian susține că America trebuie să renunțe la cererile "excesive" pentru un acord final cu Teheranul
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Agenția de Rating Fitch a îmbunătățit ratingul Transgaz cu o treaptă, de la BBB-cu perspectivă pozitivă la BBB cu perspectivă stabilă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 13 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 14 ore si 42 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Bogdan Chirieac ridică un semn de întrebare, după ce o dronă a căzut în Galați: Poate nu este un accident!
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close