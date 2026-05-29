Ultimele condiţii ale lui Trump înainte de decizia finală privind acordul SUA cu Iranul

Preşedintele american Donald Trump a transmis, vineri, în reţeaua sa Truth Social că începe o şedinţă în Situation Room, centrul de criză de la Casa Albă. Scopul este de a lua o decizie finală cu privire la acordul cu Iranul, transmite Reuters.

Care sunt ultimele condiții dorite de Trump pentru acordul cu Iranul

Donald Trump a precizat câteva puncte care trebuie să fie incluse într-o eventuală înţelegere: Iranul să accepte că nu va dezvolta arme nucleare, Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă şi deminată, uraniul înalt îmbogăţit din Iran să fie recuperat şi distrus de Statele Unite, iar americanii să ridice blocada asupra porturilor iraniene.

"Nu se vor transfera bani până la noi ordine. Alte elemente de importanţă mai mică au fost convenite. Voi avea acum o şedinţă în Situation Room pentru a lua o hotărâre definitivă", a scris preşedintele.

SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar aprobarea finală e la Donald Trump

Amintim că negociatorii americani și iranieni au ajuns la un acord cu privire la un memorandum de înțelegere de 60 de zile, cu scopul de a prelungi încetarea focului și a lansa negocieri despre programul nuclear al Iranului, dar președintele Donald Trump nu și-a dat încă aprobarea finală, au transmis doi oficiali americani pentru publicația americană Axios, dar și o sursă regională din cadrul eforturile de mediere.