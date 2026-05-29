Radu Miruță, după ce o dronă a căzut în Galați: Cel mai bun răspuns îl vom da în această seară
Data publicării: 29 Mai 2026

Radu Miruță, după ce o dronă a căzut în Galați: Cel mai bun răspuns îl vom da în această seară
Autor: Roxana Neagu

miruta la galati
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost la Galați, la blocul afectat de drona rusească.

”Nu a fost un eșec al Armatei, a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție” a spus Radu Miruță, la Galați, acolo unde a mers alături de președintele Nicușor Dan, și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Ministrul Apărării afirmă că drona a fost timp de 4 minute în spațiul aerian românesc, iar ”avioanele de vânătoare nu au avut scenariul să angreneze o astfel de dronă fără a exista riscuri în municipiu, dar și pentru că nu sunt suficiente capabilități complete de apărare anti-dronă în Armata Română”. 

”Am auzit ”cum răspunde România Rusiei”. Poate cel mai bun răspuns se întâmplă în seara asta, când se vor semna opt proiecte pentru cele mai moderne capabilități de înzestrare, de apărare anti-dronă, existente astăzi în lume” a afirmat ministrul Apărării Naționale, la Galați. 

”În câteva luni, dacă se vrea, Armata Română poate să achiziționeze dispozitive care să se manifeste împotriva unor astfel de atacuri. Dacă le-ar fi avut, militarii români le-ar fi folosit cu drag” a continuat el. 

Și până atunci? - a fost întrebat Radu Miruță. 

”Armata Română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție” a răspuns ministrul. 

radu miruta
drona galati
inzestrare armata
