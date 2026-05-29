Alertă de călătorie în Ungaria din cauza finalei Ligii Campionilor PSG - Arsenal
Data publicării: 29 Mai 2026

Alertă de călătorie în Ungaria din cauza finalei Ligii Campionilor PSG - Arsenal
Autor: Andrei Itu

Budapesta Foto Freepik
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că vor fi introduse restricţii de trafic pentru camioanele de mare tonaj, sâmbătă, în Ungaria, în contextul disputării finalei Ligii Campionilor 2026, la Budapesta, între PSG și Arsenal.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează transportatorii de marfă români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria că sâmbătă, în intervalul orar 5:00 - 17:00, ora locală, în ţara vecină vor fi introduse restricţii de trafic pentru camioanele de mare tonaj.

Potrivit unui comunicat al MAE, scopul acestei măsuri este de a menţine siguranţa traficului rutier în contextul organizării la Budapesta a finalei Ligii Campionilor dintre PSG și Arsenal.

Numerele de telefon la care cetățenii români pot cere asistență

Cetăţenii români pot cere asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 şi Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 şi Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

Alte recomandări ale MAE în contextul restricțiilor de circulație din Ungaria

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (http://mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

