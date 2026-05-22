Data publicării: 22 Mai 2026

Guvernul testează platforma SAFE pentru industria de apărare. Cum vor fi conectați contractorii europeni cu firmele din România
Autor: Loredana Iriciuc

Cancelaria prim ministrului și Serviciul de Telecomunicații Speciale au organizat joi, la Palatul Victoria, un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale SAFE, un sistem digital creat pentru industria de apărare.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, platforma are rolul de a facilita legătura dintre contractorii implicați în proiectele finanțate prin instrumentul european SAFE și companiile din România care au capacități industriale compatibile cu aceste proiecte.

Guvernul vrea creșterea producției localizate în România

Autoritățile susțin că platforma face parte din Planul național SAFE pentru industria europeană de apărare și urmărește creșterea producției realizate în România.

„În cadrul Planului naţional SAFE pentru industria europeană de apărare, se vor încheia o serie de acorduri de cooperare, care includ cerinţe de cooperare şi obligaţii specifice pentru contractori, iar Guvernul îşi propune prin acestea un nivel de localizare de minim 50%. Prin platforma digitală SAFE ţintim să creştem procentul de localizare a producţiei industriale în România. În cadrul evenimentului au fost prezentate scopul, arhitectura generală şi principalele funcţionalităţi ale platformei, precum şi modul în care aceasta va contribui la dezvoltarea lanţurilor valorice şi de aprovizionare aferente proiectelor SAFE”, se arată în comunicat.

Cum funcționează platforma digitală SAFE

Participanții la workshop au analizat modul în care funcționează prototipul platformei, inclusiv procesul de înregistrare al companiilor, completarea profilurilor și identificarea automată a partenerilor industriali compatibili.

Potrivit Guvernului, sistemul funcționează automatizat și permite contractorilor SAFE să publice nevoile industriale specifice, în timp ce firmele interesate își pot prezenta domeniile de activitate, experiența, certificările și capacitățile de producție.

„Sistemul funcţionează pe baza unui mecanism automatizat prin care contractorii SAFE îşi pot publica nevoile industriale specifice, iar companiile interesate îşi pot prezenta capabilităţile de producţie, domeniile de activitate, certificările şi experienţa relevantă. Platforma realizează potriviri automate între cerere şi ofertă, fără intervenţie manuală din partea autorităţilor. Arhitectura platformei a fost concepută cu un grad ridicat de automatizare, care va include verificări administrative şi fiscale automate. Platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru derularea procedurilor de achiziţie publică şi nu reprezintă o platformă de atribuire a contractelor. Rolul acesteia este exclusiv de a facilita conectarea între operatorii economici şi identificarea rapidă a unor potenţiali parteneri industriali pentru proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE”, conform comunicatului.

Reprezentanți ai industriei de apărare au participat la testarea platformei

La eveniment au participat reprezentanți ai unor organizații importante din mediul de afaceri și din industria de apărare. Workshopul a avut rol de testare a funcționalităților platformei și de colectare a feedbackului tehnic și operațional din partea utilizatorilor.

Printre participanți s au numărat reprezentanți ai Organizației Patronale Industria de Apărare, Patronatului Industriei Române de Apărare, Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală, Confederației Patronale Concordia, Fundației Romanian Business Leaders și Asociației Unmanned Vehicle Systems România.

