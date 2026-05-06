Moțiunea de cenzură și trauma colectivă. Cum resimte societatea instabilitatea politică

Neîncrederea, anxietatea și sentimentul de instabilitate socială se amplifică în astfel de momente, iar reacțiile oamenilor spun adesea mai mult decât cifrele sau declarațiile oficiale. „Ce simte un popor când cade un guvern prin moțiune de cenzură?”, este întrebarea de la care pornește dialogul dintre noi și Dana Iancu, consilier în dezvoltare personală și realizator de emisiuni TV, într-o analiză despre impactul emoțional și social al crizelor politice asupra românilor.



DcNews: Când un guvern cade legal prin moțiune de cenzură, care este prima reacție emoțională a populației, la nivel general?

Dana Iancu - Primul val emoțional arată ca o undă de neliniște amestecată cu curiozitate. Oamenii simt că „se mișcă podeaua” într-o zonă care ține de stabilitate: reguli, direcție, predictibilitate. Chiar dacă procedura este democratică, ritmul rapid al schimbării activează o alertă internă. În zilele imediat următoare apar iritabilitate, oboseală, discuții aprinse și o nevoie intensă de explicații. În paralel, există un segment care simte ușurare și satisfacție, în special dacă a trăit guvernul ca pe o sursă de nedreptate sau blocaj.



DcNews: De ce un eveniment legal și prevăzut de Constituție produce totuși anxietate?

Dana Iancu - Legal nu înseamnă automat liniștitor. Mintea umană caută continuitate. Când apare o ruptură vizibilă în conducere, creierul traduce asta în: „urmează ceva necunoscut”. Necunoscutul ridică nivelul de stres, mai ales în perioade în care oamenii au deja presiuni personale: rate, copii, sănătate, muncă. Pe lângă asta, mulți au în memorie experiențe de instabilitate și promisiuni neîmplinite. Acel bagaj emoțional se reactivează imediat, fără să ceară permisiune.



DcNews: Care sunt emoțiile dominante pe care le observați în astfel de momente?

Dana Iancu - Anxietate, furie, ușurare, confuzie, dezamăgire și speranță. Pare paradoxal, însă o societate trăiește emoții simultane, fiindcă societatea nu este o singură persoană. Într-o familie, într-un cartier, într-un oraș, există oameni care se simt validați și oameni care se simt atacați. Apoi există categoria tăcută: cei care nu mai au energie să simtă intens, fiindcă sunt epuizați de crize repetate.



DCNEWS: Ce se întâmplă cu sentimentul de siguranță al oamenilor?

Dana Iancu - Siguranța scade atunci când oamenii nu știu ce urmează: cine guvernează, ce decizii apar, cât durează tranziția. Siguranța nu este doar o idee; se simte în corp. Când siguranța scade, corpul intră într-un mod de apărare: tensiune musculară, respirație mai superficială, somn mai slab, reacții mai impulsive. Unii devin mai controlați, alții devin mai explozivi. În ambele situații, e vorba despre același lucru: un organism care caută stabilitate.



Dcnews: Cum diferă reacțiile între cei care susțineau guvernul și cei care îl contestau?

Dana Iancu - Susținătorii trăiesc frecvent pierdere și nedreptate: „ni s-a luat ceva”, „nu ni se respectă votul”, „iar se joacă jocuri”. Contestatarii trăiesc ușurare și sentimentul de reparație: „în sfârșit există consecințe”. Apoi apar emoții secundare. Susținătorii intră în defensivă și devin mai vigilenți, contestatarii cresc așteptările. Dacă așteptările cresc mai repede decât realitatea, apare dezamăgirea, iar dezamăgirea hrănește furia.



DcNews: Ce rol joacă incertitudinea în amplificarea fricii?

Dana Iancu - Incertitudinea este combustibil pentru scenarii negative. Mintea are un obicei: când nu are informație suficientă, umple spațiile cu imaginație. În perioade politice instabile, imaginația merge adesea spre pericole: scumpiri, haos, „se strică tot”. Nu pentru că oamenii sunt slabi, ci pentru că asta este funcția minții: să prevină riscuri. Partea complicată apare când prevenția se transformă în panică socială și oamenii ajung să se certe pentru interpretări, nu pentru fapte.



DcNews: Cum se modifică încrederea în instituții după o moțiune de cenzură?

Dana Iancu - Încrederea se poate mișca în două direcții. Dacă oamenii percep procesul ca fiind transparent, corect și coerent, crește încrederea în mecanismele democratice: „există control și echilibru”. Dacă percep moțiunea ca pe o piesă de teatru sau o negociere de culise, scade încrederea: „nu contează nimic”. Direcția depinde mult de comunicarea publică, de coerența deciziilor și de istoricul de credibilitate al actorilor politici.



DcNews: De ce apare atât de des cinismul după astfel de episoade?

Dana Iancu - Cinismul funcționează ca armură emoțională. Dacă un om a investit speranță de mai multe ori și a fost dezamăgit, învață să se protejeze: „nu mai cred”, „toți sunt la fel”. Cinismul reduce durerea speranței, însă are un cost: scade implicarea, scade energia, scade curajul de a cere standarde mai bune. Un popor cinic rămâne cu glume bune și cu rezultate slabe, iar asta e o combinație tristă, chiar dacă replicile sună genial pe internet.



DcNews: Cum afectează emoțional persoanele care deja se simt vulnerabile economic?

Dana Iancu - Pentru cei vulnerabili economic, schimbarea guvernului se traduce în „risc”. Ei trăiesc stresul mai intens, fiindcă au mai puține rezerve. Emoțional, apare sentimentul de strângere: „nu am spațiu de manevră”. Se accentuează anxietatea, apar gânduri de supraviețuire și scade răbdarea. Oamenii devin mai puțin disponibili pentru conversații nuanțate, fiindcă resursele mentale sunt consumate de griji imediate.



DcNews: Se simte o diferență între mediul urban și rural în reacțiile emoționale?

Dana Iancu - Există diferențe, însă nu sunt absolute. În urban, ritmul informațional este mai mare, oamenii sunt mai expuși la flux de știri și la dezbateri, iar intensitatea emoțională crește rapid. În rural, se simte uneori un ritm mai așezat, cu focus pe viața concretă, însă emoțiile se transmit puternic prin relații apropiate și conversații față în față. În ambele medii, grija pentru traiul zilnic rămâne centrală, doar că limbajul și canalele de transmitere diferă.



DcNews: Ce se întâmplă cu relațiile dintre oameni când societatea devine polarizată?

Dana Iancu - Polarizarea rupe punți. Oamenii nu mai discută idei, ci își apără identitatea. Când identitatea intră în luptă, apar etichete și dispreț. În familie, asta se vede prin tăceri, ironii și evitarea subiectelor „periculoase”. La muncă, se vede prin tensiune și aluzii. Prieteniile se răcesc, fiindcă nimeni nu vrea să se simtă judecat. E un efect secundar major: nu doar politica se schimbă, ci și atmosfera dintre oameni.



DcNews: Cum ajunge stresul politic să se verse în viața de zi cu zi?

Dana Iancu - Stresul se descarcă unde există apropiere și frecvență: acasă, în trafic, la cozi, în conversații banale. Oamenii încordați devin mai reactivi la frustrare mică. Un mesaj întârziat, un coleg neatent, un comentariu pe internet devin scântei. De fapt, scânteia nu e cauza, ci doar locul unde se eliberează tensiunea acumulată din lipsă de control și din nesiguranță.



DcNews: Rețelele sociale amplifică emoțiile colective?

Dana Iancu - Da, fiindcă funcționează ca megafon emoțional. Conținutul care stârnește furie, frică și indignare circulă rapid. Oamenii distribuie ca să își regleze emoțiile: „uite, nu sunt singur, și alții sunt furioși”. E un mecanism uman, doar că viteza digitală îl intensifică. Rezultatul: societatea intră într-o stare de agitație continuă, iar nuanțele se pierd pe drum.



DcNews: De ce apar teorii conspiraționiste mai des în perioade de instabilitate?

Dana Iancu - Pentru că teoriile conspiraționiste oferă un „sens” simplu. Ele creează o poveste coerentă: există un vinovat clar, un plan clar, o explicație care închide discuția. În realitate, politica este complexă, cu interese multiple și rezultate neprevăzute. Complexitatea cere răbdare și toleranță la ambiguitate. Când oamenii sunt stresați, preferă certitudini rapide, chiar dacă sunt greșite.



DcNews: Cum afectează moțiunea de cenzură sentimentul de apartenență națională?

Dana Iancu - Apartenența trece printr-un test. Unii simt rușine sau umilință: „iar ne facem de râs”. Alții simt mândrie civică: „uite că există mecanisme democratice”. Apartenența sănătoasă înseamnă să îți pese fără să îți disprețuiești țara. Când oamenii alunecă spre rușine colectivă, apar autocritica excesivă și fatalismul. Când alunecă spre mândrie oarbă, apar negarea și atacul asupra criticilor.



DcNews: Ce efect are acest eveniment asupra tinerilor, emoțional vorbind?

Dana Iancu - Tinerii trăiesc un amestec de revoltă și neîncredere. Ei au energie pentru schimbare, însă au și intoleranță față de ipocrizie. Când văd jocuri de putere, se simt furați de viitor. Unii se mobilizează, alții se retrag în sarcasm. Emoțional, se simte o tensiune între „vreau să schimb” și „nu am pârghii”. Aici apare riscul de resemnare timpurie.



DcNews: Dar pentru vârstnici, ce se schimbă emoțional?

Dana Iancu - Vârstnicii caută stabilitate și respect. Instabilitatea politică le poate activa amintiri despre perioade grele și nesiguranță. Unii reacționează cu îngrijorare și retragere, alții cu rigiditate: „știu eu cum e, nu mai vreau experimente”. În spate există dorința de a trăi restul vieții într-un ritm previzibil, fără surprize care le zguduie rutina și bugetul.



DcNews: Căderea guvernului declanșează „căutarea unui salvator”?

Dana Iancu - Da, fiindcă oamenii vor o figură care promite ordine. Psihologic, în haos, creierul preferă soluții simple: un om „tare”, o decizie „rapidă”, un vinovat „clar”. Acest stil de gândire oferă confort emoțional imediat. Costul apare mai târziu: soluțiile simple ignoră realitatea și pot duce la dezamăgiri dure. Un popor matur cere competență, reguli, instituții, nu magie personală.



DcNews: Cum se vede emoțional „oboseala civică”?

Dana Iancu - Oboseala civică se vede prin apatie, iritare și retragere: „nu mai urmăresc”, „nu mai votez”, „nu mai discut”. Omul își închide ușa emoțională ca să nu mai doară. Pe termen scurt, asta protejează. Pe termen lung, slăbește societatea, fiindcă cei echilibrați și decenți se retrag, iar spațiul public rămâne ocupat de extreme, scandal și zgomot.



DcNews: În astfel de momente, oamenii devin mai agresivi verbal?

Dana Iancu - Da, fiindcă agresivitatea verbală dă o iluzie de control. Când strigi, când insulți, când lovești cu vorbe, corpul simte o eliberare de adrenalină. E o strategie emoțională, nu una morală. Problema este că această strategie rupe relații și normalizează lipsa de respect. Pe termen lung, agresivitatea scade calitatea dialogului și crește sentimentul de pericol social.



DcNews: Cum se poate proteja sănătatea psihică într-o perioadă de turbulență politică?

Dana Iancu - Prin trei reguli simple: limitarea expunerii la știri, alegerea surselor credibile și revenirea la lucruri concrete. Un om echilibrat nu este un om neinformat, ci un om care nu își lasă mintea confiscată. Somnul, mișcarea, alimentația și relațiile apropiate sunt „infrastructură emoțională”. Când infrastructura e bună, evenimentele externe nu îți răstoarnă complet viața interioară.



DcNews: Ați menționat limitarea știrilor. Cum ar arăta practic, fără să devină indiferență?

Dana Iancu - Practic ar arăta ca un program: verifici știrile o dată sau de două ori pe zi, în intervale scurte, din două-trei surse, apoi te oprești. Evitarea titlurilor incendiare ajută, fiindcă titlul este scris să te agite. În plus, discuțiile cu oameni care au alte opinii se poartă mai bine după ce ai citit fapte, nu după ce ai consumat indignare. Asta nu este indiferență, ci igienă mentală.



DcNews: Care sunt cele mai frecvente greșeli emoționale pe care le fac oamenii în astfel de momente?

Dana Iancu - Prima greșeală: generalizarea totală, de tipul „nimic nu merge”. A doua: atacul la persoană și disprețul, fiindcă disprețul pare superioritate, însă distruge dialogul. A treia: consumul compulsiv de conținut politic, care duce la epuizare. A patra: transformarea fiecărei conversații într-o luptă. Un om nu își schimbă convingerile sub presiune; sub presiune se închide și se radicalizează.

DcNews: Există și oportunități emoționale sau sociale după căderea unui guvern?

Dana Iancu - Da. O astfel de situație scoate la suprafață nevoia de maturizare civică: cererea de transparență, competență, respect față de reguli. Oportunitatea apare când oamenii își transformă energia emoțională în acțiuni clare: implicare locală, dialog civilizat, monitorizarea deciziilor, educație media. Asta sună mai puțin spectaculos decât o ceartă online, însă produce rezultate mai stabile.



DcNews: Ce diferență există între speranță sănătoasă și speranță naivă?

Dana Iancu - Speranța sănătoasă are picioare: se bazează pe pași, pe termene, pe responsabilități. Speranța naivă are aripi fragile: se bazează pe un singur eveniment sau pe o singură persoană. Când guvernul cade, speranța naivă spune „de mâine se rezolvă”. Speranța sănătoasă spune „urmează o tranziție, apoi decizii, apoi rezultate”. Prima explodează repede, a doua rezistă.



DcNews: Ce se întâmplă cu sentimentul de control personal?

Dana Iancu - Mulți simt că pierd controlul, fiindcă politica pare departe și inaccesibilă. Aici apare o alegere importantă: ori te îneci în neputință, ori îți muți atenția pe ceea ce controlezi direct. Controlezi rutina, informația pe care o consumi, felul în care vorbești, felul în care îți faci meseria, felul în care îți ajuți comunitatea. Aceste lucruri par mici, însă refac demnitatea și reduc anxietatea.



DcNews: Cum se vede emoțional acest eveniment în comunități, la nivel local?

Dana Iancu - La nivel local, oamenii reacționează prin discuții intense și printr-un fel de „barometru social”: cine cu cine ține, cine ce crede. Uneori comunitățile se solidarizează în jurul problemelor concrete: școli, drumuri, spitale. Alteori se dezbină pe criterii politice. Direcția depinde de liderii locali informali: profesori, medici, antreprenori, oameni respectați care pot calma sau inflama.



DcNews: Ce sfat aveți pentru un jurnalist care vrea să relateze responsabil astfel de momente, fără să inflameze?

Dana Iancu - Să nu confunde intensitatea cu relevanța. Un material responsabil explică procedura, consecințele și scenariile instituționale, fără să transforme totul într-un ring. Când jurnalismul pune accent pe atac și umilință publică, crește furia socială. Când pune accent pe claritate și context, crește sentimentul de control la public. Un jurnalist bun oferă lumină, nu doar căldură.



DcNews: Ce le spuneți oamenilor care simt rușine colectivă după asemenea episoade?

Dana Iancu - Le spun să facă diferența între identitate și situație. Identitatea națională nu este egală cu o criză politică. Rușinea colectivă apare când omul simte că nu are valoare prin asociere. În loc de rușine, ajută responsabilitatea: „ce standarde cer, ce comportament aleg, ce contribui”. Rușinea paralizează, responsabilitatea mișcă lucrurile, chiar și în pași mici.



DcNews: Dacă ar fi să încheiem cu un mesaj practic, ce ar trebui să facă un om obișnuit în zilele următoare unei moțiuni de cenzură?

Dana Iancu - Să își păstreze capul limpede și viața funcțională. Să aleagă informație curată, în cantitate rezonabilă. Să discute cu respect, fiindcă respectul este o formă de igienă socială. Să își protejeze somnul și sănătatea, fiindcă un corp epuizat vede catastrofe peste tot. Și să facă un gest concret de implicare: să se informeze despre procesul democratic, să participe la viața comunității, să susțină inițiative utile. În final, schimbarea politică vine și pleacă, însă felul în care oamenii se tratează între ei scrie, încet, adevărata istorie a unei țări.



Evenimentele politice majore, precum demiterea unui guvern prin moțiune de cenzură, nu rămân izolate în sfera deciziilor parlamentare. Ele generează un val complex de reacții emoționale în rândul populației, influențând percepții, comportamente și pe termen lung, chiar identitatea colectivă. Pentru a înțelege mai bine aceste dinamici, am discutat cu Radu Leca un psiholog renumit, specializat în psihologie clinică și psihoterapie sistemică, ale cărui analize oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care un popor resimte o astfel de schimbare impusă.