Ajutor de 1 milion de lei de la Guvern pentru oamenii din Rucăreni, după incendiul care a ars din temelii peste 30 de case

”Ajutoare de urgență de 1 milion de lei pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de incendiul din localitatea Rucăreni, județul Vrancea.

Guvernul a aprobat astăzi acordarea de ajutoare de urgență în limită de 1 milion de lei pentru familiile și persoanele singure din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, afectate de incendiul produs în data de 26 aprilie 2026.

Conform actului normativ, ajutoarele de urgență vor fi acordate astfel:

30.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în integralitate;

25.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie mai mare de 75%, inclusiv, dar nu distrusă integral;

15.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie mai mică de 75%;

În situația în care locuințele persoanelor care au primit ajutorul în sumă de 25.000 lei sau 15.000 lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, persoanele primesc diferența de sumă până la valoarea de 30.000 lei.

”Comunitatea din Rucăreni trece printr-un moment extrem de dificil, iar datoria noastră este să intervenim rapid, cu măsuri concrete. Prin aceste ajutoare de urgență, sprijinim fiecare familie lovită de incendiu și asigurăm resursele pentru ca cei afectați să își poată reconstrui locuințele și viața de zi cu zi”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru.

Stabilirea sumelor individuale se va face pe baza borderourilor întocmite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, cu sprijinul Comitetului pentru Situații de Urgență Vrancea. Documentele vor fi avizate de primarul localității afectate și de prefectul județului Vrancea.

Ajutoarele vor fi achitate în numerar direct titularului sau prin virament bancar, pe baza unei declarații pe propria răspundere privind opțiunea de plată.

Finanțarea va fi asigurată prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pe anul 2026, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului” anunță Ministerul.