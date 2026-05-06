DCNews Stiri Lia Olguța Vasilescu trasează perspectivele PSD pentru guvernare: Dacă PNL alege opoziția, să renunțe la miniștri, secretari de stat, prefecți
Data publicării: 17:14 06 Mai 2026

Lia Olguța Vasilescu trasează perspectivele PSD pentru guvernare: Dacă PNL alege opoziția, să renunțe la miniștri, secretari de stat, prefecți
Autor: Ioan-Radu Gava

lia olguta vasilescu Foto: Agerpres

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat, miercuri, că social-democraţii îşi doresc o majoritate europeană, cu partide proeuropene, dar rămâne de văzut cum vor fi negocierile.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că PSD nu are o problemă cu PNL, cu care a colaborat foarte bine în mai multe etape, ci cu liderul PNL, Ilie Bolojan, cu care nu s-a putut discuta, notează Agerpres.

"Noi nu putem să obligăm pe nimeni să vină cu forţa la guvernare. În mod normal, noi am spus-o: n-am avut o problemă cu PNL, cu care am colaborat foarte bine în mai multe etape politice, noi am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care efectiv nu s-a putut discuta în această perioadă.

O persoană obtuză care nu a înţeles că şi Partidul Social Democrat are un electorat al său propriu, şi, din păcate, cel mai mult cred că a lovit în acesta. Dar în ceea ce priveşte PNL, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei şi chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziţie. Este părerea mea. Am spus-o: ne dorim o majoritate europeană, cu partide proeuropene, dar rămâne de văzut cum vor fi şi negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice", a spus Olguţa Vasilescu.

Varianta unui Guvern PSD-UDMR-minorități-neafiliați

Aceasta a subliniat că dacă PNL se retrage în Opoziţie, atunci trebuie să renunţe şi la posturile de miniştri, secretari de stat, prefecţi.

"Dacă decizia lor e să se retragă în Opoziţie, aşa cum a anunţat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în Opoziţie, pentru că nu poţi fi prim-ministru, cu miniştri, cu secretari de stat, cu prefecţi şi să fii în continuare la guvernare", a mai afirmat Olguţa Vasilescu. 

Despre formarea unui guvern PSD-UDMR-minorităţi naţionale-parlamentarii neafiliaţi, ea a spus că "poate să fie orice fel de posibilitate". 

În ceea ce priveşte propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru, Vasilescu a spus Sorin Grindeanu este candidatul partidului.

"Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcţia de prim-ministru. Poziţia noastră pentru prim-ministru cred că e foarte clară - Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcţie. Dacă până la urmă se va discuta, se va negocia, noi nu avem niciun fel de problemă" a mai spus Olguţa Vasilescu.

Olguţa Vasilescu a participat, miercuri, la o şedinţă organizată de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia privind stadiul lucrărilor la Spitalul Regional Craiova.

