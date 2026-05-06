Iosif Boda, consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, a murit. Doliu în politică

Iosif Boda a încetat din viață marți, 5 mai 2026, la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost anunțată în presa locală din Sălaj printr-un mesaj semnat de copiii săi, Daniel și Ștefan.

„Cu inimile împietrite de durere anunțăm trecerea în eternitate a scumpului nostru tată IOSIF BODA”, se arată în anunțul publicat de presa locală. Cauza decesului nu a fost dezvăluită în postare.

Născut la 9 martie 1946, în Jibou, județul Sălaj, acesta a urmat Facultatea de Filosofie a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1969, cu specializarea logică. Iar lucrarea sa de licență a avut ca temă „Aspecte logice și metodologice ale principiului identității la Leibnitz”.

După absolvirea facultății, Iosif Boda a lucrat ca sociolog la Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, apoi ca asistent și lector universitar la catedrele de sociologie și filosofie ale Academiei de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu”.

Ulterior, în 1972 a fost transferat ca cercetător la Institutul de științe politice și de studiere a problemei naționale, unde din 1976 a devenit secretar științific.

Între 1981 și1982 a beneficiat de o bursă a Guvernului francez, la Sorbona. Boda s-a specializat în științe politice și tehnici de campanie electorală la Sorbona și la Centrul de cercetare a vieții politice franceze contemporane.

După căderea comunismului, Iosif Boda a intrat în prim-planul noii arhitecturi politice. Acesta a fost ales membru al CPUN, iar în martie 1990 a fost numit consilier al președintelui CPUN, Ion Iliescu.

După alegerile din 20 mai 1990 și constituirea instituției prezidențiale, Iosif Boda a devenit director al Direcției de informare, sinteze și documentare a Președinției României. În iunie 1997, el a părăsit PDSR alături de Teodor Meleșcanu, Mircea Coșea și Marian Enache. A participat la fondarea Alianței pentru România, formațiune în care a ocupat funcția de vicepreședinte. Ruptura a venit în contextul disputelor interne din PDSR și al solicitărilor de reformare a partidului.

Pentru cei care l-au cun oscut, Iosif Boda a fost un om al cuvântului. A scris, a analizat, a explicat. A fost prezent în presă și în televiziune, unde a încercat să aducă claritate într-un peisaj adesea confuz. Emisiunile sale și intervențiile publice au fost marcate de echilibru și profunzime, evitând spectacolul facil în favoarea argumentului bine construit.