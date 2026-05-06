Subcategorii în Politica

DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, gânduri la cald despre moțiunea de cenzură
Data publicării: 09:15 06 Mai 2026

Robert Cazanciuc, gânduri la cald despre moțiunea de cenzură
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Câteva gânduri la cald despre moțiunea de cenzură, de pe ultima bancă din plenul reunit al Parlamentului, a punctat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

1. Moțiunea de cenzură reprezintă răspunsul constituțional la retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Bolojan. Moțiunea putea fi evitată dacă premierul ar fi procedat în maniera occidentală și ar fi demisionat în momentul în care miniștrii PSD au renunțat la mandate.

2. Un guvern a cărui primă măsură de reformare a statului a fost de comasare a școlilor era evident că va merge pe un drum greșit, iar cele 10 luni de guvernare Bolojan au dovedit, cu cifre, că așa stau lucrurile.

3. Câteva cifre ale guvernării Bolojan, după măsurile de reformă asumate:

-Încasările TVA - 1,6% din PIB
-Încasările din accize - 0,5% din PIB
-Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 8,3%
-Puterea de cumpărare a salariaților a scăzut cu 7,4%
-Inflația a a juns la 9,9% (cea mai mare din UE)
-54.000 de români au rămas fără locuri de muncă.

4. Este într-adevăr nevoie de reformarea managementului companiilor de stat, în special în domeniul energiei, dar să afirmi că ești blocat să faci reforma și că nu poți reduce prețul energiei electrice, uitând subit că în ultimii 10 ani Ministerul Energiei a fost condus de PNL, cu o excepție de 10 luni, este pur și simplu o insultă la adresa inteligenței românilor.

Nemulțumirea cronicizată din societate față de măsurile Guvernului Bolojan s-a reflectat, astăzi, în cel mai mare vot, 281, obținut vreodată la o moțiune de cenzură.

Decizia de astăzi din Parlament nu trebuie să devină un blocaj pentru România. Democrația presupune schimbare și dezbatere, însă, dincolo de jocurile parlamentare și de calculele politice de moment, prioritatea noastră absolută rămâne viitorul acestei țări.

Viziunea care a stat la baza acestui guvern – o Românie modernă, eficientă și respectată – nu a picat la vot. Adevăratele mize ale românilor rămân aceleași, iar eforturile noastre trebuie să meargă mai departe.

Sper ca negocierile mediate de președintele României să se finalizeze cât mai repede posibil astfel încât să putem avea un Guvern cu o majoritate parlamentară clară și cu miniștri preocupați în mod real de respectarea programului de guvernare asumat în fața Parlamentului. Majorarea TVA nu era în programul de guvernare, iar reducerea deficitului bugetar nu este un scop în sine care trebuie atins astăzi sau mâine, ci o cale de a asigura bunăstarea românilor pe termen lung.

