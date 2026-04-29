€ 5.1004
|
$ 4.3595
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595
 
Nicușor Dan: Noi suntem gata pentru reunificarea cu Republica Moldova, dacă va exista o majoritate pentru acest proiect
Data publicării: 15:21 29 Apr 2026

Nicușor Dan: Noi suntem gata pentru reunificarea cu Republica Moldova, dacă va exista o majoritate pentru acest proiect
Autor: Ioan-Radu Gava

Nicușor Dan la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan a precizat că „România este pregătită” pentru o eventuală reunificare cu Republica Moldova.

În eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, „România este pregătită”, a delcarat președintele Nicușor Dan. Remarca acestuia vine după ce Maia Sandu a reluat recent tema reunificării țării sale cu România.

Ea a precizat că acest lucru ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Modlova vor dori”, a declarat președintele statului român.

El a mai precizat că depinde de „aspirațiile, dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova, pe care, evident, le respectăm”.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că „dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maia sandu
unirea republicii moldova cu romania
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close