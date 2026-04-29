Nicușor Dan: Noi suntem gata pentru reunificarea cu Republica Moldova, dacă va exista o majoritate pentru acest proiect

Nicușor Dan a precizat că „România este pregătită” pentru o eventuală reunificare cu Republica Moldova.
În eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, „România este pregătită”, a delcarat președintele Nicușor Dan. Remarca acestuia vine după ce Maia Sandu a reluat recent tema reunificării țării sale cu România.
Ea a precizat că acest lucru ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană.
„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Modlova vor dori”, a declarat președintele statului român.
El a mai precizat că depinde de „aspirațiile, dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova, pe care, evident, le respectăm”.
De asemenea, Nicușor Dan a spus că „dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”.
de Anca Murgoci