Nicușor Dan: Noi suntem gata pentru reunificarea cu Republica Moldova, dacă va exista o majoritate pentru acest proiect

În eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, „România este pregătită”, a delcarat președintele Nicușor Dan. Remarca acestuia vine după ce Maia Sandu a reluat recent tema reunificării țării sale cu România.

Ea a precizat că acest lucru ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Modlova vor dori”, a declarat președintele statului român.

El a mai precizat că depinde de „aspirațiile, dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova, pe care, evident, le respectăm”.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că „dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”.