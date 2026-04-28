Tensiuni în Parlamentul European din cauza apropierii PSD - AUR: PPE, Verzii și Renew acuză S&D că legitimează extrema dreaptă

La o săptămână după ce PSD a făcut demersuri pentru a-l înlătura pe premierul Ilie Bolojan, cele mai populare două partide din țară pregătesc o moțiune de cenzură comună, scrie Politico.

Publicația precizează că liderii PSD - fost membru al coaliției de guvernare - și ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), partid de opoziție de extremă dreaptă care se află pe primul loc în sondaje, au declarat luni, într-o conferință de presă comună, că vor depune împreună o moțiune de cenzură.

„Primul pas spre atingerea obiectivelor noastre este depunerea moțiunii de cenzură... Calculul matematic arată că actualul guvern nu mai beneficiază de o majoritate”, a declarat George Simion, fondatorul și președintele AUR, pentru presa locală.

Conform sondajelor recente, PSD și AUR ar putea obține o majoritate parlamentară dacă și-ar uni forțele la viitoarele alegeri generale.

Socialiștii europeni, acuzați că au încălcat „linia roșie" prin colaborarea cu AUR în România

După ce PSD și-a unit forțele cu AUR pentru a-l răsturna pe premierul Ilie Bolojan și guvernul de coaliție centristă pe care îl susținuseră anterior, mai mulți europarlamentari au declarat că centrul-stânga face exact ceea ce a reproșat mult timp Partidului Popular European (PPE): legitimează forțele pe care a jurat să le izoleze.

Dacă PSD dărâmă guvernul și încheie o coaliție cu AUR, „ar încălca o linie roșie pe care ei înșiși au stabilit-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European.

Această mișcare scoate la iveală discrepanța dintre liniile roșii politice de la Bruxelles și realitățile naționale complicate, unde ascensiunea extremei drepte face tot mai dificilă guvernarea partidelor tradiționale fără sprijinul acestora.

Socialiștii europeni nu au fost informați de mișcarea PSD

De asemenea, socialiștii de la Bruxelles nu au fost informați de planurile din România, potrivit declarațiilor a doi oficiali care au vorbit sub protecția anonimatului. Iratxe García, președinta grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), a declarat pentru Politico că se așteaptă ca partenerii români să colaboreze cu forțele pro-europene în viitor.

În întreaga Europă, partidele populiste de dreapta câștigă teren pe măsură ce alegătorii se îndreaptă către ele pe fondul crizei costului vieții și al presiunilor migraționiste. Conservatorii tradiționali au lucrat tot mai mult cu aceștia în țări precum Olanda, Italia, Suedia, Croația și Austria, în timp ce partidele de centru-stânga au acuzat PPE că a „normalizat” extrema dreaptă în timpul campaniei electorale pentru UE din 2024.

Copreședintele grupului ECR din Parlamentul European, Patryk Jaki, a declarat pentru Politico că este „evident” că forțele sale politice nu mai pot fi ignorate.

În 2025, Social Democrații din Lituania au încheiat un acord de coaliție cu Zori de Nemunas, un partid care ar plănui să se alăture grupului Patrioților la Bruxelles. Partidul Socialiștilor Europeni (PES) nu a criticat public această mișcare.

În timp ce alianța din Lituania a atras o atenție limitată la Bruxelles, situația din România este mai greu de ignorat. Cu un partid membru S&D care face echipă cu extrema dreaptă la București, alte grupuri politice pun presiune pe Socialiști să explice până unde întind coarda.

„Partidul Socialiștilor Europeni și Grupul S&D trebuie să mențină presiunea asupra partidului membru din România pentru a-și păstra credibilitatea atunci când critică cooperarea dintre PPE și extrema dreaptă la nivel european”, a spus Tsetsi (Verzii).

Reacții ale europarlamentarilor

Terry Reintke, europarlamentar german și președinta facțiunii Verzilor din Parlament, a avertizat: „Progresiștii pierd atunci când puterea este predată extremei drepte; nu ar trebui să fii niciodată tentat de putere dacă prețul este o coaliție cu inamicul democrației.”

Președintele PPE, Manfred Weber, a făcut apel la „toată lumea să se comporte responsabil” la București pentru a asigura stabilitatea guvernamentală.

Siegfried Mureșan, europarlamentar român de rang înalt din PPE, s-a declarat sceptic cu privire la intențiile pe termen lung ale Social Democraților și a prezis o viitoare cooperare între PSD și AUR.

„Prin întărirea AUR și prin validarea discursului lor anti-sistem și anti-european, peisajul politic românesc va fi polarizat între o tabără pro-reformă condusă de premierul Ilie Bolojan și o tabără anti-europeană în jurul AUR, socialiștii urmând să joace doar un rol marginal în viitor”, a declarat Mureșan.

Valérie Hayer, președinta grupului liberal Renew Europe, a susținut coaliția pro-europeană a lui Bolojan, declarând luni seară la o televiziune românească: „Este iresponsabil să te aliniezi cu cei care subminează democrația, care subminează România și care subminează Europa - cei care nu sunt aliniați cu valorile noastre, care pun sub semnul întrebării știința și care îl au pe Vladimir Putin drept cel mai apropiat aliat.”

Reacția Socialiștilor europeni la cooperarea PSD + AUR

Până acum, Socialiștii europeni au evitat să mustre public partidul membru din România.

„Îmi reafirm încrederea în Partidul Social Democrat și în angajamentul său de a lucra cu toate forțele pro-europene”, a declarat Iratxe García (S&D) pentru Politico.

„Acest principiu este nenegociabil și se află în centrul familiei noastre politice”, a adăugat ea.

García a menționat că Sorin Grindeanu, președintele Social Democraților din România, a promis că nu va încheia un acord politic cu AUR.

„Observ, de asemenea, că PSD a fost cel care a decis să părăsească guvernul. Decizia de a susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan este consecventă cu acea alegere de a se retrage de la guvernare”, a adăugat ea.

Patru europarlamentari social-democrați au minimizat acțiunile PSD, argumentând că, deși situația nu este ideală, conceptul de cordon sanitar (izolarea politică a extremiștilor) este destinat în principal nivelului UE, nu neapărat politicii naționale. Aceștia au susținut, de asemenea, că apartenența AUR la grupul de dreapta ECR îl face un partener mai acceptabil decât partidele din grupul mai extremist al Patrioților.