Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
Data publicării: 11:30 27 Apr 2026

Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan, președintele României, a fost întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a avut o intervenție telefonică, luni, la DigiFM, unde a fost întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, potrivit Digi24.

Președintele a precizat că este un mediator în criza politică și ar fi neconstituțional dacă s-ar pronunța cu privire la premier, însă a adăugat că „suntem într-un moment în care este o poziție ireconciliabilă” între partide.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR , USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Românii să aibă încredere că mergem în direcția bună”, a declarat Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI               -               Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul

„Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei Coaliții pe care mi-aș fi dorit să funcționeze foarte mult, în sensul ăsta nu pot să să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru”, a mai spus președintele României.

Precizările lui Nicușor Dan au venit chiar în timp ce AUR și PSD au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

