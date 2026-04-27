Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Data publicării: 10:12 27 Apr 2026

Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Autor: Ioan-Radu Gava

radu-oprea1_26940700 Radu Oprea Foto: Crișan Andreescu

Secretarul general al Guvernului României, Ștefan-Radu Oprea, și-a depus, luni dimineață, demisia din funcție.

Guvernul României informează că „domnul Ștefan-Radu Oprea și-a depus demisia din funcția de secretar general al Guvernului astăzi, 27 aprilie 2026“.

Fostul secretar general va fi înlocuit de către Dan Reșitnec, adjunct la secretariatul general al Guvernului până în prezent.

„Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcția de secretar general adjunct, a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru“, a mai transmis Guvernul României.

Cine este Dan Reșitnec?

În vara anului 2025, Dan Reșitnec, un apropiat al lui Dominic Fritz, a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Guvernului Bolojan cu rang de secretar de stat.

Dan Reșitnec s-a născut la Timișoara este unul dintre membrii fondatori ai USR în județul Timiș. A fost președinte al USR Timișoara, vicepreședinte al USR Timiș și consilier local începând cu 2020. În 2021, a devenit șef de cabinet al lui Dominic Fritz, funcție pe care a deținut-o până la numirea în Guvern.

În partid și în administrația locală, Reșitnec a fost considerat „omul de încredere” al actualului președinte USR. El s-a remarcat în special prin implicarea activă în campania „Fără penali în funcții publice”, în urmă cu mai bine de cinci ani.

Este absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din Timișoara, cu un master în Software Engineering.

Comentarii (1)

traian-traian   •   27 Aprilie 2026   •   10:47

oare resitneac va schimba lozinca 'fara penali in functii' cu lozinca ' succes in politica romaneasca celor cu penali in functii publice'?

