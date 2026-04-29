DCNews Lifestyle 3 ingrediente miraculoase din lapte. Explicațiile medicului Mihaela Bilic despre beneficiile pentru sănătate
Data actualizării: 15:48 29 Apr 2026 | Data publicării: 15:48 29 Apr 2026

3 ingrediente miraculoase din lapte. Explicațiile medicului Mihaela Bilic despre beneficiile pentru sănătate
Autor: Anca Murgoci

lapte-chefir-branza-lactate_15540000 Chefirul este o băutură fermentată, preparată în mod tradițional din lapte. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Medicul Mihaela Bilic a vorbit despre cele trei ingrediente miraculoase din lapte.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a prezentat trei componente din lapte pe care le consideră bune pentru sănătate, de la efecte asupra imunității până la îmbunătățirea somnului.

Laptele este un aliment intens studiat la nivel global, în special în Japonia, unde este considerat un produs valoros pentru sănătate. Potrivit medicului Mihaela Bilic, trei componente din lapte se remarcă prin beneficiile lor: Lactoferina, colostrul și laptele cu melatonină.

„3 ingrediente miraculoase din lapte: Cele mai multe cercetari despre lapte se fac in Japonia, țara in care laptele este considerat un produs de preț. Japonezii au vorbit pentru prima oară de lactoferină, o glicoproteină cu rol in metabolismul fierului si proprietăți antibacteriene, antiparazitare si antivirale.


Consumul de lactoferină de origine bovină în preparate obținute din lapte are efecte benefice asupra infecțiilor digestive cu Helicobacter. Tot lactoferina are proprietati anti-infectioase, anti-inflamatoare si anti-tumorale, inclusiv asupra virusului hepatitei C. Lactoferina face parte din familia transferinelelor, are o capacitate unică de a lega fierul și se află în prima linie în cadrul mecanismelor de apărare imună. Lactoferina “fură” fierul cu care se hrănesc agenții patogeni, aceștia nu mai pot crește și nu se mai pot multiplica, fapt care împiedică și previne îmbolnăvirea.

Un alt super-produs este laptele crud cu imunoglobuline provenit din colostru. Acest “prim lapte” pe care văcuța îl secretă o singură zi, după nașterea unui vițel, este bogat in grăsime (50%) si conține anticorpi vitali pentru imunitatea noului-născut. Este un lapte rar și valoros, conține factori de creștere, factori reglatori-imuni si componente anti-microbiene care nu mai sunt prezente ulterior în lapte.

Colostrul bovin este bogat in imunoglobuline, stimulează refacerea tisulară, susține dezvoltarea optimă a organismului. Există peste 2000 de lucrari științifice care confirmă siguranța si eficiența administrării de colostru bovin la copii si adulți, cu același efect de întărire a sistemului imunitar ca si colostrul uman.

Mai există o forma de lapte miraculoasă, cu proprietati de liniștire: laptele cu melatonină. Melatonina este hormonul care se secretă in timpul somnului profund, fiind responsabil de odihnă, dar si de refacerea neuronilor, starea de sănătate a sistemului nervos si echilibrul psihic.

Lactatele cu melatonină potențează aceste efecte benefice: somn odihnitor, rol antioxidant si anti-inflamator, reglează tensiunea arterială si ritmul cardiac, crește puterea de concentrare si capacitatea de memorare.

Cu ajutorul melatoninei nu mai suferi de rău de transport (mașină, avion) iar schimbările de fus orar nu te mai afectează atat de tare. Producția naturală de melatonină din organism scade odată cu înaintarea in vârstă, însă obiceiul de a bea un pahar de lapte cald înainte de culcare rămâne valabil și astăzi!”, a scris medicul Mihaela Bilic pe Facebook.

VEZI ȘI: Cum recunoaștem mezelurile de calitate: Mihaela Bilic arată porția corectă de salam 

