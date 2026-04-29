Irlanda devine, în ultimii ani, una dintre cele mai atractive destinații pentru forța de muncă înalt calificată din Uniunea Europeană. Cu o rată a șomajului sub media europeană și o economie susținută de industrii puternice, țara reușește să atragă specialiști din toate colțurile continentului.

Delia Kelly, o româncă stabilită la Dublin și activă în domeniul consultanței financiare, descrie din interior transformările pieței muncii și avantajele unui mediu profesional tot mai globalizat.

„Irlanda are o piață care atrage foarte mulți tineri”

Invitata a subliniat diferențele clare între Irlanda și restul Uniunii Europene în ceea ce privește dinamica pieței muncii, citând inclusiv date statistice recente.

„Irlanda anul trecut, vorbind de statisticile de la Eurostat din decembrie 2025, a avut o rată a șomajului de 4,7% comparativ cu rata șomajului la nivel de Uniune Europeană, care este aproape 6,5%. Deci o diferență de 1,2%, ceea ce arată că Irlanda are o piață care atrage foarte mulți tineri, foarte multe locuri de muncă”.

Aceasta a explicat că dezvoltarea economică este susținută de mai multe sectoare-cheie: „Este și datorită faptului că sunt foarte multe industrii aici. De exemplu, aici industria farmaceutică, de asemenea și industria IT, care atrag foarte multe persoane și locuri de muncă”.

Mediul de lucru: internațional și deschis

Potrivit Deliei, mediul profesional din Dublin este comparabil cu cel din Bruxelles, fiind caracterizat de diversitate culturală și oportunități de integrare rapidă:

„După 10 ani de Bruxelles, să spun așa, mi se pare că totul este similar, în sensul în care foarte multă lume la nivel internațional, nu numai irlandezi, foarte mulți cetățeni. Și pentru mine este o experiență, să spun, la fel ca și în Bruxelles. Adică mi se pare că este același mediu de lucru. Iar oamenii, cum am spus și mai devreme, sunt foarte deschiși”.

În plus, invitată vorbește despre o creștere accelerată în anumite domenii: „În Irlanda acum este un fel de boom, dacă îl putem numi, al joburilor și al atragerilor, în special a tinerilor în zona de consultanță, care se numește și professional service, de banking”.

Diferențe față de Europa continentală

Un aspect important evidențiat este diferența de cultură organizațională între Irlanda și țări precum Belgia sau Franța.

„În Belgia, Germania, chiar și Franța, sindicatele sunt reglementate prin lege și au o putere mult mai mare la nivelul companiei. (...) Aceste uniuni stabilizează și creează un mediu foarte primitor și oferă angajatului o protecție foarte mare”, spune ea.

În schimb, în Irlanda modelul este diferit: „Asta nu înseamnă că în Irlanda se întâmplă exact același lucru, doar că ele nu sunt reglementate prin lege. (...) Este un mediu mai diferit, în termeni corporatiști, pentru că ai expunere mult mai mare și mult mai internațională”.

Expunere globală și oportunități de dezvoltare

Invitata a remarcat și influența puternică a spațiului anglo-saxon asupra mediului de business irlandez: „În Irlanda este mai multă expunerea aceasta către Anglia și chiar America. Se știe legătura strânsă dintre Irlanda și America și atunci este un mediu mai diferit în corporate term”.

De asemenea, companiile pun accent pe dezvoltarea angajaților: „Sunt de obicei programe la nivel de companie care se ocupă, sunt diverse grupuri în care te poți integra și multe alte lucruri focusate pe wellbeing sau pe bunăstarea angajaților și alte lucruri legate de cum să crești în carieră”.

Experiența Deliei Kelly reflectă o tendință tot mai vizibilă la nivel european: migrarea specialiștilor către piețe dinamice, flexibile și internaționalizate. Irlanda pare să ofere exact acest mix, devenind un pol de atracție pentru profesioniștii care caută atât oportunități de carieră, cât și un mediu de lucru modern.