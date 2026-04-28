DCNews Stiri UPDATE Accident în Maramureș: 13 persoane implicate, 10 transportate la spital. Planul Roșu a fost dezactivat
Data actualizării: 09:23 28 Apr 2026 | Data publicării: 09:07 28 Apr 2026

UPDATE Accident în Maramureș: 13 persoane implicate, 10 transportate la spital. Planul Roșu a fost dezactivat
Autor: Dana Mihai

Accident grav în Maramureș: Planul Roșu activat după impact între un autoturism și un microbuz

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz a avut loc pe DJ 184, la ieșirea din localitatea Baia Sprie.

Update: În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane. 

Toți ocupanții au fost evaluați medical la fața locului de către echipajele specializate, iar 10 dintre aceștia, conștienți și cooperanți,  vor fi transportați la spital, pentru investigații suplimentare.

UPDATE Accident în Maramureș: 13 persoane implicate, 10 transportate la spital. Planul Roșu a fost dezactivat

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Pentru gestionarea optimă a situației, la fața locului au fost alocate 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru  transport personal și victime multiple, 1 autospecială de stingere și 2 ambulanțe SMURD. În sprijinul echipajelor operative intervin și 2 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță. 

Misiunea este în dinamică. 

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Natalitatea în Germania a ajuns în 2025 la cel mai scăzut nivel postbelic
Publicat acum 38 minute
Met Gala 2026 începe în toiul nopții pentru români. Unde vezi LIVE covorul roșu și cine sunt vedetele așteptate
Publicat acum 40 minute
Peste 2.200 de produse suspecte, ridicate în urma perchezițiilor din Buzău. Anchetă pentru contrafacere și înșelăciune
Publicat acum 47 minute
Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul bucureștean / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 3 ore si 4 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Scrisoarea soțului către socru
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
