UPDATE Accident în Maramureș: 13 persoane implicate, 10 transportate la spital. Planul Roșu a fost dezactivat

Update: În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane.

Toți ocupanții au fost evaluați medical la fața locului de către echipajele specializate, iar 10 dintre aceștia, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații suplimentare.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Pentru gestionarea optimă a situației, la fața locului au fost alocate 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple, 1 autospecială de stingere și 2 ambulanțe SMURD. În sprijinul echipajelor operative intervin și 2 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

Misiunea este în dinamică.