Cine este Jaafar Jackson? Tot ce trebuie să știi despre nepotul lui Michael Jackson

Regizat de Antoine Fuqua („Training Day”, „The Equalizer”) și scris de John Logan („Gladiator”, „Skyfall”), „Michael” urmărește cariera lui Jackson de la era Jackson 5 din anii '60 până la era „Bad” din anii '80.

Filmul biografic are sprijinul moștenitorilor lui Jackson, dar acesta nu este motivul pentru care nepotul lui Michael Jackson a fost ales pentru rol.

Pentru rolul lui Michael Jackson au dat probă peste 200 de actori din întreaga lume

„Nu a fost vorba despre ceea ce spunea sau chiar despre aspectul său. A fost pur și simplu un sentiment de potrivire atât de puternic încât nu l-am putut ignora”, a declarat Graham King, care a produs anterior filmul biografic despre Queen, câștigător al premiului Oscar, „Bohemian Rhapsody”, referindu-se la întâlnirea cu Jaafar în timpul procesului de casting, conform Business Insider.

„Am simțit ceva asemănător când Rami Malek a intrat în biroul meu și a spus: Mi-ar plăcea să-l interpretez pe Freddie Mercury. Dar asta a dus totul la un cu totul alt nivel. Era ceva atât de spiritual la Jaafar încât simplul fapt de a vorbi cu el despre Michael m-a emoționat. Am analizat aproape 200 de actori din întreaga lume și nimeni nu l-a putut întrece pe Jaafar”, a declarat King pentru NME.

Jaafar este fiul lui Jermaine Jackson și al Alejandrei Genevieve Oaziaza

Tatăl lui Jaafar, Jermaine, a fost unul dintre membrii fondatori ai formației Jackson 5, alături de frații săi, Jackie, Tito, Marlon și Michael.

Jermaine a fost al doilea solist al grupului (Michael fiind primul) până când a părăsit formația pentru a-și urma cariera solo în 1975. El a fost înlocuit de fratele său mai mic, Randy, iar grupul și-a schimbat numele în The Jacksons.

Mama lui Jaafar, Alejandra Genevieve Oaziaza, s-a născut în Columbia. A absolvit UCLA cu o diplomă în design vestimentar și marketing, conform profilului ei de LinkedIn, și a lansat recent Alejandra Jackson Designs.

Jaafar Jackson își face debutul în actorie interpretându-l pe faimosul său unchi

Producătorul serialului „Michael”, Graham King, și directoarea de casting Kimberly Hardin au organizat o căutare la nivel mondial înainte de a-i oferi rolul lui Jaafar, potrivit NME.

O singură problemă majoră? Jaafar nu avea nicio pregătire formală în dans și nici experiență în actorie înainte de „Michael”, cu excepția unui episod din „The Jacksons: Next Generation”, un reality show din 2015 care urmărea viețile verilor săi, Taj, Taryll și TJ (cunoscuți atunci ca trio-ul R&B-pop 3T).

Jaafar a declarat că a repetat timp de trei ani, dintre care doi au făcut parte din procesul de audiție și a lucrat cu foștii coregrafi ai lui Michael, Rich și Tone Talauega, pentru a învăța mișcările de dans caracteristice unchiului său.

„A trebuit să luăm acel program și să-l insuflăm în Jaafar. Dar să-ți spun ceva, omule, el este un Jackson, știi, are acest talent adânc înscris în ADN-ul său. Ne-a luat ceva timp, dar am scos asta din el, iar munca pe care a depus-o a fost excepțională”, a spus Rich la KTLA 5 Morning News.

Jaafar împărtășea deja ambițiile muzicale ale unchiului său; a început să cânte la pian la vârsta de 12 ani și a lansat primul său single, „Got Me Singing”, în 2019.

Cântă cu adevărat Jaafar Jackson în filmul „Michael”?

Contrar tendinței recente din filmele biografice, în care actorii cântă live pe platoul de filmare, cum ar fi Timothée Chalamet în rolul lui Bob Dylan și Jeremy Allen White în rolul lui Bruce Springsteen, Jaafar nu s-a bazat pe propria voce pentru a interpreta scenele muzicale din „Michael”.

În schimb, melodiile de succes din film sunt „remasterizate magnific și sincronizate superb”, potrivit criticului șef de film al Deadline, Pete Hammond.

„Este o combinație între vocea mea și vocea lui. Dar în părțile acapellaa chiar eu cânt”, spune Jafaar într-un interviu la Jimmy Fallon.

În ceea ce privește dansul și coregrafia, Jaafar a spus că scopul său nu a fost să-l imite pe unchiul său, ci mai degrabă să-i întruchipeze stilul de interpretare.

„A fost o provocare. Să prind fiecare moment, fiecare ritm, dar și să am energia și talentul de showman din spatele mișcărilor”, a declarat Jaafar pentru Entertainment Tonight.

Jaafar a numit interpretarea piesei „Billie Jean” de către Michael din 1983, în cadrul emisiunii speciale „Motown 25”, drept cea mai dificilă secvență de realizat în timpul filmărilor.

Jaafar a avut sprijinul mamei, fraților și fiilor lui Michael

Când Jaafar a obținut rolul principal în filmul „Michael”, a primit un vot de încredere din partea unui membru important al familiei sale: mama lui Michael, Katherine Jackson.

„Jaafar îl întruchipează pe fiul meu. Este minunat să-l văd ducând mai departe moștenirea familiei Jackson în domeniul divertismentului și al spectacolului”, a declarat Katherine într-un comunicat de presă.

Printre producătorii executivi ai filmului se numără fiul cel mare al lui Michael, Prince Jackson, și trei dintre frații săi: Jermaine, Jackie și Marlon.

Toți cei patru au participat la premiera filmului „Michael” de la Los Angeles, la Dolby Theatre, alături de sora mijlocie a lui Michael, LaToya Jackson, o dovadă puternică de sprijin din partea familiei Jackson.

„A fost un proces pe care a trebuit să-l merit cu adevărat și care a demonstrat atât realizatorilor, cât și mie și familiei mele că pot ajunge în punctul în care să reușesc. Sincer, nu aș fi reușit să fac asta dacă nu aș fi avut sprijinul lor”, a declarat Jaafar pentru Today.

Ceilalți trei frați ai lui Michael, sora lui cea mai mare, Rebbie Jackson, sora lui cea mai mică, Janet Jackson, și fratele lui cel mai mic, Randy, nu au fost prezenți și nu vor fi portretizați în filmul biografic. (Tatăl lui Michael, Joe Jackson, interpretat de Colman Domingo, a murit în 2018. Fratele lui Michael, Tito, interpretat de Rhyan Hill, a murit în 2024.)

Între timp, fiica lui Michael, Paris Jackson, a criticat filmul biografic și a precizat că nu a avut „absolut nicio implicare” în producție.

Nici Paris, nici fratele ei mai mic, Bigi Jackson, nu s-au alăturat lui Prince la premiera filmului din Los Angeles, la care au participat numeroase vedete, deși Bigi a făcut o apariție rară pentru a participa la premiera filmului „Michael” de la Berlin, la începutul lunii.