Spitalul Municipal Tecuci, dotat cu echipament medical pentru depistarea osteoporozei

"Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați, în valoare totală de 15 milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate, prin care cabinetul de neurologie, laboratorul de analize și laboratorul de imagistică din Ambulatoriul spitalului tecucean sunt dotate cu 54 de aparate medicale și accesorii de ultimă generație.

Osteodensitometria (sau testul DEXA) este o investigație imagistică neinvazivă, rapidă și nedureroasă, considerată standardul de aur pentru măsurarea densității minerale osoase și diagnosticarea osteoporozei.

Aparatul folosește raze X, cu o expunere extrem de redusă la radiații (sub cea a unei radiografii pulmonare), pentru a evalua rezistența oaselor (de obicei la nivelul șoldului și coloanei vertebrale) și riscul de fractură.

Investigațiile realizate cu ajutorul noului echipament sunt recomandate în special femeilor cu vîrsta de peste 50-65 de ani, dar și persoanelor cu risc crescut de fracturi. Aceste analize pot depista inclusiv osteopenia 9scăderea densității osoase înainte de osteoporoză) și permit monitorizarea eficienței tratamentelor pentru întărirea sistemului osos.

Totul pentru ca toți cei aproximativ 120.000 de gălățeni din Tecuci și comunele limitrofe, care se tratează la Spitalul "Anton Cincu" să beneficieze de serviciii medicale la cele mai înalte standarde.

Pentru că sănătatea oamenilor rămâne prioritatea noastră!", a ținut să precizeze Costel Fotea.