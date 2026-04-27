DCNews Stiri Social Spitalul Municipal Tecuci, dotat cu echipament medical pentru depistarea osteoporozei
Data publicării: 15:58 27 Apr 2026

Spitalul Municipal Tecuci, dotat cu echipament medical pentru depistarea osteoporozei
Autor: Crişan Andreescu

Tecuci Foto: Facebook Costel Fotea

Ambulatoriul Spitalului Municipal ''Anton Cincu'' din Tecuci a fost dotat cu un osteodensitometru, echipament medical de ultimă generație destinat depistării rapide a osteoporozei și a altor afecțiuni ale oaselor.

Potrivit președintelui PSD al CJ Galați, Costel Fotea,  investiția face parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare totală de 15 milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate, prin care mai multe compartimente ale unității medicale, respectiv cabinetul de neurologie, laboratorul de analize și laboratorul de imagistică, sunt dotate cu 54 de echipamente și accesorii medicale moderne.

"Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu al Consiliului Județean  Galați, în valoare totală de 15 milioane de lei,   derulat prin Programul Sănătate, prin care cabinetul de neurologie, laboratorul de analize și laboratorul de imagistică din Ambulatoriul spitalului tecucean sunt dotate cu 54 de aparate medicale și accesorii de ultimă generație.

Osteodensitometria (sau testul DEXA) este o investigație imagistică neinvazivă, rapidă și nedureroasă, considerată standardul de aur pentru măsurarea densității minerale osoase și diagnosticarea osteoporozei.

Aparatul folosește raze X, cu o expunere extrem de redusă la radiații (sub cea a unei radiografii pulmonare), pentru a evalua rezistența oaselor (de obicei la nivelul șoldului și coloanei vertebrale) și riscul de fractură. 

Investigațiile realizate cu ajutorul noului echipament sunt recomandate în special femeilor cu vîrsta de peste 50-65 de ani, dar și persoanelor cu risc crescut de fracturi. Aceste analize pot depista inclusiv osteopenia 9scăderea densității osoase înainte de  osteoporoză) și permit monitorizarea eficienței tratamentelor pentru întărirea sistemului osos.

Totul pentru ca toți cei aproximativ 120.000 de gălățeni din Tecuci și comunele limitrofe, care se tratează la Spitalul "Anton Cincu" să beneficieze  de serviciii medicale la cele mai înalte standarde.

Pentru că sănătatea oamenilor rămâne prioritatea noastră!", a ținut să precizeze Costel Fotea.

