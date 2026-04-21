Escrocheria care face ravagii în România. Cum a fost înșelată, pe stradă, o femeie din Târgu Jiu

Două femei din judeţul Vâlcea au fost arestate, fiind acuzate de înşelăciune prin metoda ghicitului. Ele ar fi deposedat o târgujiancă de 1.000 de euro, transmis, marţi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.

Conform acesteia, pe 10 aprilie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi prin 112 de o femeie, în vârstă de 64 de ani, din localitate, despre faptul că, în timp ce se afla pe strada 1 Decembrie 1918, a fost abordată de o persoană de sex feminin.

Metoda ghicitului, folosită pe stradă de escroci

Suspecta, folosind metoda ghicitului, a deposedat-o de 1.000 de euro, oferindu-i în schimb, într-un şerveţel, mai multe bijuterii fără valoare, menționând că nu trebuie să desfacă şerveţelul până în noaptea de Înviere.

Prejudiciu recuperat de poliţişti şi restituit persoanei înşelate

"La data de 18 aprilie, în urma activităţilor investigative efectuate de poliţişti, a fost identificată o femeie de 75 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, bănuită de săvârşirea faptei. Totodată, în urma probatoriului administrat a fost luată măsura reţinerii acesteia, pentru 24 de ore. (...) În urma continuării cercetărilor, la data de 20 aprilie, poliţiştii de investigaţii criminale au reţinut pentru 24 de ore (...) o altă femeie de 54 de ani, din comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea, bănuită de săvârşirea aceleiaşi infracţiuni", a spus Miruna Prejbeanu. Prejudiciul a fost recuperat de poliţişti şi restituit persoanei înşelate.

Vezi și - Noua escrocherie ”deosebit de perfidă” care te poate lăsa fără bani